İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi açılışında sahne alan Karsu: Üzüldüğüme bile utanıyorum

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, ilk gün programına özel 'Yeniliğe Davet' sloganıyla İzmir'de kapılarını açtı. Depremde çok sayıda yakınını ve akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez'in performansıyla başlayan kongrede, yeni yüzyıla yön verecek ekonomi ve politika önerileri tartışıldı. Dönmez, "Üzüldüğüme bile utanıyorum çünkü depremi yaşamadım. Bütün kalbim orada" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Mart tarihleri arasında düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, 'Yeniliğe Davet' sloganıyla başladı. Kongrenin açılışında Kahramanmaraş merkezli afette Hatay'daki 16 yakınını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez sahneye çıktı. Kongrenin açılış programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ilçe belediye başkanları, araştırmacılar, iş insanları, iktisatçı ve ekonomistler katıldı. Melisa Sözen ve Mert Fırat'ın sunumuyla gerçekleştirilen kongrede, yeni yüzyıla yön verecek ekonomi ve politika önerileri tartışıldı.

'YAPTIĞIMIZ BAĞIŞ KAMPANYASINDA 120 MİLYON TL TOPLAYABİLDİK'

Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan ve depremde çok sayıda yakınını ve akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez, performansını sergilemeden önce sahnede, "Normalde çok konuşan bir insanım ama konuşamıyorum. O yüzden 25 yıldır çok iyi bir arkadaşımı, piyanomu size getirdim. Bir aydır yaptığımız sohbetimi dinlettirmek isterim. Acılarımız çok büyük. Ben bugün sadece sanatçı 'Karsu' değilim. Türküm, Hataylıyım, Antakyalıyım, Karsu köyündeyim. Depremde vefat eden Aliye ve Meral halamın yeğeniyim. Tuna ablamın, Aziz ağabeyimin kuzeniyim. Bugün Pelin, Hira ve Hazal'ın teyzesiyim. Yaptığımız bağış kampanyasında 120 milyon TL toplayabildik. Benden de bir rica olmuştu. 'Bir şarkı söylemek ister misin?' dediler. İlk sorduklarında kızmıştım. Sonradan farkına vardım ki evimde yavaş yavaş piyano çalmaya başlıyordum. Acaba bu paramparça kalbimi toplamak için miydi? Sonra şarkıyı söylemeyi kabul ettim. Acaba ayıp mı olur? Herkesi üzer miyim? diye düşündüm. Ne söyleyebilirim diye düşünürken rahmetli Tuna ablamın bir sesli mesajı aklıma geldi. En son Antakya'da verdiğim konser çok güzeldi. O da gelmişti. Tuna ablam ile çok kalabalık olduğu için birbirimizi göremedik. Bana sesli mesaj bırakmıştı. 'Neredesin sen kız? Bulamıyorum seni' demişti. Bu yüzden 'Neredesin sen?' şarkısını söyledim" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN KALBİM ORADA'

Hollanda'da depremzedeler için düzenlediği yardım kampanyasında seslendirdiği 'Neredesin sen?' isimli şarkıyı da söyleyen Dönmez, katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Sahne performansının ardından gazetecilere konuşan Dönmez, depremin ardından Türkiye'de ilk kez sahneye çıktığını belirtip, "Ailemi arayınca 'Nasılsınız?' diye sormaya bile çekiniyorum. Amsterdam'da yaşıyorum. Geçen gün evimi temizliyordum. Evimi temizlediğim için bile utanıyorum. Çünkü temizleyecek bir evim var. Ailemin bir kısmı şu anda İzmir'de. Bugün buraya konser için geldim, Türkiye'de ilk konserim ama baş sağlığına da geldim. Bu acı duygularımı bir kutuya koyuyorum ve ayağa kalkmak istiyorum. Ayağa kalkmak ve başkalarını da kaldırmak istiyorum. O dolaptaki kutuyu müzikle açınca, bazen zor oluyor. Çünkü o zaman duygular giriyor ve paramparça oluyorum. Üzüldüğüme bile utanıyorum, çünkü depremi yaşamadım. Çok farklı duygular var. Bu böyle olmamalıydı. Bütün kalbim orada" dedi.

'BU YOL HARİTASINI BİZE MİRAS BIRAKTILAR'

Kongrenin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu tarihe ve dünyaya müjdeleyen İktisat Kongresi, büyük yangından sadece 5 ay sonra Şubat 1923'te İzmir'de toplandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları geleceğin iktisat politikalarını Meclis iradesiyle belirlemek yerine, daha önce denenmemiş bir yol seçti. Bizler, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ni düzenlerken cesaretimizi şehrimizin sahip olduğu işte bu görkemli geçmişten aldık. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, sadakate yapılan bir çağrıdır" dedi.

6 Şubat sabahı yaşanan felakete değinen Soyer, "Çok büyük bir felaket yaşadık. Yetmezmiş gibi bölge dünden beri de sel felaketi ile başa çıkmaya çalışıyor. Acımız ve yasımız çok büyük. Çok iyi biliyoruz ki artık hiçbir şey o günün öncesindeki gibi olmayacak. Acılarımız asla dinmeyecek. Bizler bugün burada, Türkiye'mize yeniden can vermek için bir araya geldik. Planlanandan bir ay sonra gerçekleşebilen kongremiz, işte bu nedenle vicdana yapılan bir çağrıdır" diye konuştu.

'GELECEĞİN İNŞASI İÇİN BİR ÇIPA'

Soyer, "Yüzyıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının İktisat Kongresi için İzmir'i tercih etmeleri bir tesadüf değil. İzmir ve iktisat arasındaki köklü ilişki, şehrin kültür mirasında saklıdır. İzmir'in asırlar boyu ortaya koyduğu gelişme modeli, bugünün dünyasının ve Türkiye'nin iktisadi meselelerine çözüm üretmek için birçok önemli deneyim içeriyor. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, İzmir'deki bu güçlü kültürün izlerini geleceğin inşası için bir çıpa kabul ediyor. Bu çıpanın özü, demokrasi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bunu görmüş ve bu nedenle İzmir'i seçmiş. Biz de bu büyük umudumuzu İzmir'de doğan ve gelişen demokrasiye borçluyuz" ifadelerini kullandı.

'YÜZYIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE ORTAK BİR HEDEFİMİZ VAR'

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de yaptığı konuşmada Kahramanmaraş merkezli felakete değinerek, "Bugün aynı acıyı yaşayanlar bu kez sel felaketiyle baş başa bırakıldı. Toplumun her kesiminin bir araya gelmesine çok ihtiyacımız var. Yaralarımızı hep birlikte dayanışma ile saracağız. Yüzyıl önce İzmir İktisat Kongresi toplandığında ülkemiz yıllarca süren savaşın ardından yaralarını sarmaya çalışıyordu. Bugün ne yazık ki yüzyıl sonra yine büyük bir yıkımla karşı karşıyayız. Depremin yarattığı can kaybına yol açmış olan yıkım, ekonomik buhran, hepsi birbirinin içine geçmiş büyük bir enkaz. Yüzyıl önce olduğu gibi bugün de ortak bir hedefimiz var. Ülkemizi, içinde bulunduğu bu ağır yıkım koşullarından çıkarmak. Bu yıkım bir kader değil. Yıkımın acılarının bu ülkenin kader planı olduğunu iddia eden anlayışı asla kabul etmiyoruz. Yeni ilkelerle, yeni bir anlayışla yeni bir düzen kuracağız. Tam 59 gün sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, önderliğinde bunun ilk adımlarını omuz omuza atacağız" diye konuştu.

Öte yandan programda araştırmacı yazar Bekir Ağırdır, sanayici Şükrü Ünlütürk, iktisatçı Prof. Dr. Işın Çelebi, siyasetçi yazar Gülsün Bilgehan, iktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, iktisatçı yazar Dr. Serdar Şahinkaya, sanatçı aktivist Sir Bob Geldof konuşmacı olarak yer aldı.