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İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hazırlıkları “İşçi Buluşması” ile devam ediyor

Şubat 2023’te “Geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz” sloganıyla 100 yıl sonra yeniden düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin paydaş buluşmaları devam ediyor. 17 Kasım’da Tarihi Havagazı Fabrikası'nda üçüncü işçi buluşması yapılacak ve iktisat politikası önerileri bir deklarasyon halinde kamuoyuyla paylaşılacak

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hazırlıkları “İşçi Buluşması” ile devam ediyor
15 Kasım 2022 Salı 12:32

Şubat 2023’te “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla 100 yıl sonra yeniden kentte düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için yapılan paydaş buluşmaları devam ediyor. 17 Kasım’daki üçüncü işçi buluşması İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in moderatörlüğünde saat 10.30’da Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılacak. Buluşmada işçi sendikalarının yöneticileri politika önerilerini tartışacak ve ortak bir deklarasyon oluşturacak.

Paydaş Buluşmaları sürüyor


İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin ilk aşaması olan paydaş buluşmaları, Ağustos ayında Türkiye’nin her bölgesinden çiftçi, işçi, tüccar, sanayici ve esnaf örgütlerinin katıldığı ön toplantılarla başlamıştı. İkinci adım ise 5 Ekim toplantılarıyla atıldı. Türkiye iktisadının omurgasını oluşturan kurumların uzman ve yöneticileri, ekonominin geleceğiyle ilgili hayati sorulara birlikte yanıt aradı. Paydaş toplantılarının son aşaması ise 4 Kasım Cuma günü Ödemiş ilçesinin Ovakent Köyü’nde yapılan Çiftçi Buluşması ile başladı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren çiftçi örgütlerinin başkanları, Ekim ayında uzman grubunun yürüttüğü çalışmalar ışığında oluşturulan taslak sonuç bildirgesini kapsamlı bir şekilde tartıştı ve 15 maddelik bir deklarasyonu kamuoyuyla paylaştı.
Çiftçi buluşmasının ardından 17 Kasım’da işçi paydaşları, 1 Aralık’ta ise tüccar, sanayici ve esnaf paydaşları bir araya gelerek üçüncü buluşmalarını yapacak. 17 Kasım’daki “İşçi Buluşması”na Birleşik Kamu-İş, DİSK, HAK-İŞ, KESK ve TÜRK-İŞ’in bileşeni olan 50’den çok sendikayla iki bağımsız sendika katılacak.
Kongrenin sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı tarafından yürütülüyor.

Uzman buluşmaları ile devam edecek

Paydaş buluşmalarının tamamlanmasının ardından Ocak 2023’te demokrasi, doğa, tarih ve inovasyon konulu dört ayrı uzman buluşması yapılacak. Bu toplantılarda tüccar, çiftçi, işçi, sanayici ve esnaf temsilcilerinin hazırladıkları üç taslak bildirge tartışılacak ve uzmanların süzgecinden geçecek. Sahadan gelen görüşler, yeni ekonomik kavramlar ve akademik bilgilerle sentezlenecek.
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile ilgili ayrıntılı bilgi için iktisatkongresi.org'u ziyaret edebilirsiniz.

Etiketler; #izmir #iktisat kongresi #tunç soyer
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