"Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz" başlığıyla yapılan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi üçüncü gününde paydaş toplantıları ile başlıyor. 17 ve 18 Mart’ta Bıçakçı Han’da yapılacak paydaş toplantılarına çiftçi, işçi ve sanayici-tüccar-esnaf grupları katılacak. Paydaş toplantılarına paralel olarak birbirinden değerli birçok isim Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) dinleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

Kongre 17 ve 18 Mart’ta iki farklı mekânda aynı anda yapılacak. Kongre kapsamında iki gün boyunca sürecek paydaş buluşmalarında işçi, çiftçi ve sanayici-tüccar-esnaf grupları, 2022’nin Ağustos ayından beri üzerinde çalıştıkları bildirgeleri son hâline getirmek için toplanacak.

İki gün boyunca birbirlerinin bildirgelerini değerlendirecek kurum temsilcileri kapsamlı tartışmaların ardından taslak sonuç metinlerini nihai haline getirecek. Hazırlanan bildirgeler, kongrenin son gününde tüm delegelerin oylarına sunulacak ve sonuç bildirgesi ortaya çıkacak. Türkiye'nin ikinci yüzyılının iktisat politikalarında rol oynayacak sonuç bildirgesi, 21 Mart’ta tüm Türkiye ve dünyaya ilan edilecek.

Konuşmacılar dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor

Kongrenin AASSM’deki konuşmalar kısmı ise Özlem Gürses’in sunumuyla yapılacak. Sabah oturumunda Boğaziçi Üniversitesi’nden iktisatçı Prof. Dr. Şevket Pamuk, Bielefeld Üniversitesi’nden sosyolog Prof. Dr. Thomas Faist, Boğaziçi Üniversitesi’nden tarihçi Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu ve ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer konuşacak.

Öğle arasından sonra ise Boğaziçi Üniversitesi’nden akademisyen Prof. Dr. Cem Say, Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, ESİAD Ekonomi Gözlem Grubu Başkanı ve ekonomist Muhittin Bilget ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer konuşmalarını yapacak.

UNICEF Türkiye Ofisi tarafından yapılacak İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Çocuk Çalıştayı Sunumu’nun ardından İhtiyaç Haritası Kurucusu Dr. Ali Ercan Özgür, Anadolu Üniversitesi’nden tarihçi Prof. Dr. Şaduman Halıcı, Boğaziçi Üniversitesi’nden edebiyat tarihçisi Doç. Dr. Erol Köroğlu, Koç Üniversitesi’nden iktisatçı Prof. Dr. Selva Demiralp ve İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz dinleyicilerle buluşacak.

Günün kapanışı ise çevrim içi bağlantı yoluyla Stanford Üniversitesi’nden siyaset bilimci Prof. Dr. Francis Fukuyama tarafından yapılacak.

Sonuç bildirgesi 21 Mart’ta duyurulacak

Sivil, şeffaf ve tümüyle katılımcı bir girişim olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi 21 Mart’ta sona erecek. Yeni yüzyıla yön verecek politika önerilerini içeren bildirge, tüm Türkiye ve dünya ile paylaşılacak.

Kongreye katılım mobil uygulama üzerinden İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katılım “İktisat Kongresi” mobil uygulamasından sağlanabiliyor. Ana oturumlar için ilgili güne kayıt yaptırmak ve verilen karekodu etkinlik alanında göstermek yeterli oluyor. Kongrenin tamamı İzmirTube YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Kongrenin sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yürütülüyor. Kongre programı ve diğer tüm detaylar için iktisatkongresi.org ziyaret edilebilir.