İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde söz çocukların

İzmir’de 15-21 Mart tarihlerinde düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan “Çocuk Çalıştayı”, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF işbirliğiyle Limontepe Masal Evi’nde ilk gününü tamamladı. Yarın da devam edecek çalıştayın sonunda ortaya çıkan fikirlerden 10 maddelik bir eylem planı çıkarılacak.

6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem felaketinin ardından 15-21 Mart tarihlerine ertelenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin hazırlık toplantıları, çalıştay ve forumlarla sürüyor. “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla yola çıkan kongrenin hazırlık çalışmalarından “Çocuk Çalıştayı”, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) işbirliğiyle düzenleniyor. Limontepe Masal Evi’ndeki çalıştaya İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, UNICEF temsilcileri ve çocuklar katılıyor. Çalıştaya katılan çocuklar, çeşitli etkinlikler aracılığıyla iktisat kavramı ve şehirlerde kendilerini etkileyen problemler üzerinde yoğunlaşıyor. Çocukların çalıştay sırasında iktisat kavramıyla ilgili çizdikleri resimler ise 15-21 Mart’ta düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde sergilenecek.



10 maddelik eylem planı çıkarılacak

İki günlük çalıştayda yerel yönetimlerin çocuk ve gençlerle olan ilişkisi, gençlerin hak ve katılımları, insan odaklı tasarım, müdahale alanları ve analizi gibi birçok konu tartışılıyor. Çalıştay süresince ortaya çıkan fikirlerden 10 maddelik bir eylem planı çıkarılacak. Eylem planı, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi çıktılarına katkı sağlayacak.



İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi 15-21 Mart’ta

Sivil, şeffaf ve tam katılımcı bir girişim olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, 15-21 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Kongrenin sonucunda yeni yüzyıla yön verecek politika önerileri tüm Türkiye ile paylaşılacak. Yedi gün sürecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin programında ana oturumlar, delege buluşmaları, forumlar ve sanatsal faaliyetler bulunuyor.

Kongre programına 6 Şubat 2023 depreminin yarattığı yıkımın uzun vadeli sonuçları hakkında kapsamlı müzakereler dahil edildi. Programa doğayla uyumlu ve afetlere dirençli kentlerin yaratılması, afet yönetimi gibi birçok konuda oturumlar eklendi.

Kongrenin sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yürütülüyor. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile ilgili tüm bilgiler için iktisatkongresi.org ziyaret edilebilir.