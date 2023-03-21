İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin sonuç bildirgesi tüm dünyaya duyurulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Yeniliğe Davet” sloganıyla düzenlenen ve geleceği inşa etmeye çağıran İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi bugün (21 Mart) sona eriyor.

Sivil, şeffaf ve tümüyle katılımcı bir girişim olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi 21 Mart’ta sona eriyor. Sekiz aylık yoğun bir programın ardından tüm çalışmaların çıktılarının toplandığı sonuç bildirgesi, delegelerin oylarına sunulacak. Bildirgenin Türkiye’nin yeni yüzyılını şekillendirecek iktisat politikalarının temelini atması amaçlanıyor.

Çalışmalar 8 aydır sürüyor

2022’nin Ağustos ayından beri süren kongre çalışmaları boyunca çiftçi, işçi ve sanayici-tüccar-esnaf grupları toplam dokuz paydaş buluşması gerçekleştirdi. Ardından Birbirimizden Razıyız, Doğamıza Dönüyoruz, Geçmişimizi Anlıyoruz ve Geleceği Görüyoruz başlıklı uzman toplantılarında 200’den fazla uzman, paydaş buluşmalarında alınan kararlara katkılarını sundu. Paydaş ve uzman toplantılarında görüşülenler, 3 farklı yüksek istişare kurulu toplantısında değerlendirildi. Kongre hazırlıkları kapsamında Gençlik Forumu ve Kadın Forumu’nun yanında Çocuk, Sokak İktisadı ve Eğitim Çalıştayları da düzenlendi.

Kapanışta söz paydaşların

Yedi günlük kongrenin kapanışı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon’da Yekta Kopan’ın sunumuyla yapılacak. Kongrenin son oturumunda İzmir Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener, S.S. İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez konuşmalarını yapacak.

Paydaş temsilcilerinin konuşmalarının ardından ise Oxford Üniversitesi’nden iktisatçı Prof. Dr. Ian Goldin dinleyicilerin karşısına çıkacak.