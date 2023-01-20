İkizlerin yönettiği bahis çetesi operasyonunda 2'nci dalga; 15 gözaltı

İzmir merkezli 9 ilde ikiz kardeşler Rıdvan ile Kaan T.'nin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı

İkizlerin yönettiği bahis çetesi operasyonunda 2'nci dalga; 15 gözaltı
20 Ocak 2023 Cuma 13:18

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki yasa dışı bahis şebekesini takibe aldı. 2 ay süren takip sonrası şüphelilerin işsiz, ev kadını ve öğrenci oldukları tespit edilen kişiler adına banka, ödeme kuruluşu ve kripto para firmalarına hesap açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarını transfer ettikleri belirlendi. Suçtan kazanılan paraların ise yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşu hesaplarına yatırıldığı, ayrıca kripto para varlıklarına dönüştürüldüğü tespit edildi. Şebekenin ikiz kardeşler Rıdvan T. ve Kaan T. tarafından yönetildiği belirlendi. Kaan T.'nin suç şebekesini yönetmek için Makedonya'da olduğu ve şüphelilerin elde edilen gelirlerle lüks yaşam sürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 37 milyon TL haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, suç şebekesine yönelik 20 Aralık'ta İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda Rıdvan T.'nin de arasında bulunduğu 26 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 331 bin TL, 1 para sayma makinesi, 175 başkalarına ait banka kartı, 43 telefon, 10 laptop, 2 tablet, 2 USB bellek ve tek içimlik esrar maddesi ele geçirildi. 26 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı, 21'i adliyeye sevk edildi. Rıdvan T.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAHİS ŞEBEKESİNE İKİNCİ DALGA

Soruşturma kapsamında şüphelilerin incelenen dijital materyallerinde yapılan tespitte; 17 kişinin yasa dışı bahis organizasyonda kullanılan hesapları yönettiği, 3'üncü kişilerden bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı topladığı, ATM'lerden para çektiği ve canlı destek faaliyeti yürüttüğü belirlendi. Makedonya'dan yönetilen bahis çetesine yapılan operasyon sonrasında, tespit edilen şüphelilerden 2'sinin yurt dışına çıktığı, bazı şüphelilerin ise ikamet adreslerini ve GSM hatlarını değiştirerek, yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlendi.

​Bu deliller ışığında operasyonun ikinci dalgası, bu sabah yapıldı. İzmir merkezli Diyarbakır, Isparta, Mersin, Van illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; suçta kullandıkları dizüstü bilgisayarlar ile cep telefonlarına el konuldu. El konulan bilgisayarlarda yasa dışı bahis sitelerinin açık olduğu görüldü.


Kaynak: DHA
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