İklim değişikliğine resimlerle dikkat çekilecek

Çiğli Belediyesi, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla çocuklara yönelik bir yarışma düzenleniyor.

'İklim Değişikliği' konulu ödüllü yarışma için öğrencilerin, 3 Ocak 2020 tarihine kadar resimlerini teslim etmesi gerekiyor. Çiğli Belediyesi doğayı ve çevreyi korumaya yönelik çalışmalarına 'İklim Değişikliği' konulu yarışma ile devam ediyor. Çiğli Belediyesi, çocukları çevre ve doğa konusunda bilinçlendirmek adına 'Çevre ve Atık Yönetimi' konusundaki eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Çocuklara yönelik yarışma ile iklim değişikliği konusunda duyarlılığın ve bilincin arttırılması planlanıyor.

En büyük tehdit

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, iklim değişikliğini en büyük tehdit olarak gördüğünü ifade ederek, "İklim değişikliği en büyük çevresel, sosyal ve ekonomik tehdittir. Bizlere düşen iklim değişikliğine yönelik stratejiler ve eylemler geliştirmektir. Bunun içinde özellikle geleceğimiz olan gençlerimizin doğal kaynakların sonsuza kadar kullanılamayacağını bilmeleri konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çiğli Belediyesi olarak amacımız başta ilçemizdeki öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşlarımızda sıfır atık ve yaşanabilir Çiğli bilincinin, farkındalığının oluşumunu sağlamaktır. Ben de yarışma için gönderilecek resimleri heyecanla bekliyorum. Çocuklarımız çizdikleri resimleriyle iklim değişikliğine dikkat çekecekler" dedi.

Ödül kategorileri

Okul idarelerince teslim edilen resimler; Çiğli Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve ödüllendirilecek. Çiğli sınırları içerisinde bulunan tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında seçici kurulun belirlediği 18 öğrenciye tablet ve zeka oyunları ödül olarak verilecek. Anaokulları öğrencilerinden dereceye giren ilk üç öğrenciye de akıl ve zeka oyunları seti verilirken, diğer kategorideki öğrencilerde ise birinciye tablet, ikinciye akıl ve zeka oyunları seti, üçüncüye 250 TL'lık kırtasiye hediye çeki; yarışmaya katılım sağlayan tüm resim sahiplerine de Çiğli Belediyesi tarafından katılım belgesi verilecek. Seçici kurul tarafından sergilenmeye değer resimler ise 14-15 Ocak 2020 tarihlerinde Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Konferans Salonunun önündeki fuaye alanında sergilenecek. Yarışmaya katılacak öğrencilerin resimleri altı kategoride değerlendirilmeye alınacak.

Kategori : 5 yaş anaokulu öğrencileri

Kategori : 1, 2. sınıf öğrencileri (ilkokul),

Kategori : 3, 4. sınıf öğrencileri (ilkokul),

Kategori : 5, 6. sınıf öğrencileri (ortaokul),

Kategori : 7, 8. sınıf öğrencileri (ortaokul),

Kategori : 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri, (lise)