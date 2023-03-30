İklim krizine karşı dirençli kentler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Danimarka’nın İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Enerji sistemleri ve enerji verimliliğinin gündeme geldiği ziyarette Başkan Tunç Soyer, “Yenilenebilir kaynakları kullanma konusunda oldukça hevesliyiz. Temel amacımız iklim krizi için dirençli kentler yaratmak” dedi.

Danimarka Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Bölgesel Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği semineri kapsamında İzmir’e gelen Danimarkalı global enerji firmaları, Danimarka’nın İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.



Soyer: “Yeni yollar, araçlar arıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir olarak yılın 300 günü güneş aldığımız için gurur duyuyoruz. Bu enerjiyi daha etkin ve verimli kullanabilmek adına yeni yollar, yeni araçlar, yeni kanallar arıyoruz. Bu temel düşüncemiz, çünkü iklim krizi bizi yeni çözümler aramaya itiyor. Bu nedenle yenilenebilir kaynakları kullanmada oldukça hevesliyiz. Temel amacımız iklim krizi için dirençli kentler yaratmak” dedi.



“Yeni yol haritaları bulabiliriz”

İşbirliklerine açık olduklarını belirten Başkan Tunç Soyer, “Potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürmek için daha fazla adım atmalıyız. Sizi bu konuda burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz ve teşekkür ederiz. Umarım bugün yeni projeler, yeni yol haritaları bulabiliriz” dedi.



Hoppe: “Ne kadar azimli olduğunuzu görüyoruz”

Danimarka’nın İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe ise “Ne kadar azimli olduğunuzu görüyoruz. Anlıyorum ki bizim ortak bir yanımız var. İstanbul’da elektrikli araçları kullanan ilk konsolosluk biziz. Bölgesel enerji gelecek odaklı teknolojik ve çeşitli enerji kaynaklarına adapte olabilir/uyarlanabilir bir konu. Sizin de dediğiniz gibi sadece iklim krizi için değil aynı zamanda yeni iş olanakları da yaratabilir” dedi.



Türkoğlu: “Kolaylık sağlamak istiyoruz”

İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Türkoğlu, “Bu etkinlik iki kez ertelendi ama bir yıldan fazladır iletişim halindeyiz. Danimarka’ya ve çeşitli kuruluşlara teknik ziyaretler yaptık. Kendilerini İzmir’e davet ettik. Belediye olarak yatırımlarında karar verme sürecinde ve aksiyon almalarında kolaylık sağlamak istiyoruz” dedi.



Öztunç: “Jeotermal İzmir için büyük fırsat”



Danimarka Büyükelçiliği ve Danimarka Enerji Ajansı Enerji Ataşesi Emrah Öztunç, “Jeotermal enerji İzmir için büyük bir fırsat. Türkiye’de hem ısıtma hem soğutma teknolojisi üzerine çalışmak istiyoruz. Enerji modelleme ve veri toplama üzerine de çalışıyoruz. Danimarka enerjiyi etkin kullanmada gelişmiş bir ülke ve bunu buraya da getirmek istiyoruz. İklim krizi ile ilgili aynı endişeyi biz de paylaşıyoruz” dedi.