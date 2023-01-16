İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz” sloganıyla 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin dördüncü ana sponsoru Folkart oldu.

“Geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz” sloganıyla 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin ana sponsorları arasına İzmir’in köklü şirketlerinden Folkart da katıldı. Kongrenin diğer üç ana sponsoru ise Arkas Holding, Türkiye İş Bankası ve Yaşar Holding.

Sivil, şeffaf ve tam katılımcı bir girişim olarak tasarlanan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, ortak akılla yeni yüzyılın iktisat politikalarını oluşturmayı hedefliyor.



Dört köklü şirket sponsor

İleri teknoloji ile donatılmış, dünya standartlarında yapılar inşa eden, ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülen Folkart, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ana sponsorları arasına katılarak geleceğin iktisat politikalarının oluşturulmasına katkı sağlıyor.

İzmir’de doğup uluslararası bir holding haline gelen Arkas, 120 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin dış ticaretine sağladığı önemli katkıların yanında İzmir’e eğitim, spor ve sanat alanlarında da önemli ve sürdürülebilir destekler sağlıyor.

İzmir İktisat Kongresi’nde, milli bir bankaya duyulan ihtiyaç çerçevesinde oybirliğiyle kabul edilen “bir ticaret ana bankası teşkili” kararının ardından 1924’te Atatürk’ün talimatı ve katılımıyla kurulan, o dönem genç Cumhuriyetin iktisadi bağımsızlığının dinamosu olan Türkiye İş Bankası, kuruluşundan bu yana ülke ekonomisinin gelişimine destek oluyor.

Boya, gıda ve içecek sektörleri başta olmak üzere Türkiye’ye kazandırdığı sektörler ve yatırımları ile ülkemizin sanayileşme sürecine öncülük eden Yaşar Holding güçlü şirketleri ile ekonomik kalkınmaya, eğitim, kültür, sanat ve spora yatırımlarıyla da toplumsal gelişime katkıda bulunmaya devam ediyor.



Uzman toplantıları başladı

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin 10 Ağustos ve 1 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve kongrenin ilk safhasını oluşturan Paydaş Buluşmaları tamamlandı. Paydaş Buluşmaları kapsamında çiftçi, işçi, sanayici, tüccar ve esnaf örgütlerinin katıldığı birçok oturum yapıldı.



Her paydaş grubu, sektöründeki sorunları ve ilgili çözüm önerilerini uzun tartışmalar sonucu kapsamlı birer sonuç metni hâline getirdi. Çiftçi, İşçi ve Sanayici-Tüccar-Esnaf Buluşmaları sonucunda hazırlanan deklarasyonlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Paydaş buluşmalarının ardından ikinci aşama olan Uzman Toplantıları ise 13 Ocak’ta başladı. “Döngüsel kültür” anlayışını oluşturan birbirimizle, doğamızla, geçmişimizle ve gelecekle uyum kavramlarından esinlenerek kurgulanan uzman toplantıları dört farklı başlıkta yapılacak.

İlk uzman toplantısı olan “Birbirimizden Razıyız” buluşması 13 Ocak’ta düzenlendi. “Doğamıza Dönüyoruz” toplantısı 20 Ocak’ta, “Geçmişimizi Anlıyoruz” toplantısı 25 Ocak’ta, “Geleceği Görüyoruz” toplantısı ise 4 Şubat’ta olacak.



İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Şubat’ta

Uzman Toplantılarının ardından 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi yapılacak ve yeni yüzyıla yön verecek politika önerileri tüm Türkiye ile paylaşılacak.

Kongrenin sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yürütülüyor. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve etkinlik takvimi için iktisatkongresi.org'u ziyaret edebilirsiniz.