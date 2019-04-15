İlayda Kozak'ın cenazesi İzmir'de

ABD'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak'ın cenazesi, İzmir'e getirildi.

İlayda Kozak'ın cenazesi İzmir'de
15 Nisan 2019 Pazartesi 10:18

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, ABD'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

İlayda Kozak'ın, üniversite öğrenimi için bir süredir ABD'de yaşadığı öğrenilirken, acı haberi alan Doç. Dr. Kozak kızının cenazesini İstanbul'da karşıladı. İlayda Kozak'ın cenazesi, dün gece uçakla İzmir'e getirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracına alınan İlayda Kozak, defin işlemleri için Örnekköy Mezarlığı’nda bulunan morga kaldırıldı.


Kaynak: DHA
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