İletişim eksikliğini resimle aştı

İzmirli Uğur ve Melike Bahar Tetik çiftinin çocukları Nazım Ege'ye 4 yaşında 'asperger sendromu' teşhisi kondu. Aile, 'yüksek fonksiyonlu otizm' olarak da adlandırılan bu rahatsızlığın tedavisi için bir özel eğitim merkezine başvurdu.

Tetik çifti, çocuklarını bu süreçte resim yapmaya da yönlendirdi. Geç konuşmaya başlayan Nazım Ege, resimle ilgilenmeye başladıktan sonra yaşadığı iletişim sorununu da yavaş yavaş aşmaya başladı. Çocuklarının bu değişimini gözlemleyen çift, onun için evlerini adeta resim atölyesine çevirdi. Son 5 yılda önemli bir mesafe kateden Nazım Ege Tetik, ilk resim sergisini 2019'da açtı.

Yeni sergi açtı

Nazım Ege, bu yıl da "Egetopya" ismini verdiği resim sergisini Medikal Park İzmir Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Resim sanatının hayal gücünü geliştirdiğini dile getiren Nazım Ege, "Resim farklı düşünmemi sağlıyor. Bu şekilde insanlara hayal gücümü gösterebiliyorum. Resimlerimde 'Egetopya' ismini verdiğim bir dünya yarattım. Bu 'Ege'nin dünyası' anlamına geliyor. Osmanlı ve Türk tarihinden figürler ile Star Wars ile kendi yarattığım kahramanları kullandım. Ortaya hayli farklı eserler çıktı" dedi.

Pes etmediler

Nazım Ege'nin özel bir çocuk olduğunu dile getiren baba Uğur Tetik de şunları söyledi: "Önce normal resimler yapıyordu, sonra tarih kitapları okuyunca onları da yansıtmaya başladı. İlk zamanlar çok şaşırdık ama bu onun sosyalleşmesi için olumlu etki yarattı. Resim sayesinde sosyalleşme sorununu geride bıraktık. Asperger sendromu, zamanında müdahale edilirse olumsuz sonuçlar doğurmayan bir hastalık. Nazım Ege 4 yaşına kadar konuşamazken, şimdi herkesin gıptayla baktığı bir çocuk haline geldi. Resim sayesinde artık çevresiyle çok rahat ilişki kurabiliyor. İletişim kanalları artık çok açık. Bu durum beni çok mutlu ediyor." Anne Melike Bahar Tetik de yıllarca verdikleri mücadelenin olumlu sonucunu görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi, "Biz hiç pes etmedik. Çocuğumuzun büyüme sürecinde onunla ilgilendik ve bize olumlu yanıt verdi" diye konuştu.