Ilıca Plajı'na Mavi Bayrak

Dünya’nın en güzel plajlarından biri olan Ilıca Halk Plajı Mavi Bayrak ile taçlandı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Bu onur Çeşme’nin!” dedi

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından her yıl düzenlenen Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde Çeşme Ilıca Halk Plajı’nda yapıldı. Törene T. C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi’nin yürüttüğü çalışmalarla bu sene ilk defa mavi bayraklı olarak hizmet vermeye başlayacak beş halk plajından biri olan Çeşme Ilıca Plajı’nda bugün üst düzey katılımla mavi bayrak göndere çekildi.

En iyi halk plajı

Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Milli Emlak’tan kiralayarak belediye kuruluşu Çeştur işletmesiyle halkın hizmetine ücretsiz sundukları Ilıca Plajı’nın geçen sene Türkiye’nin en iyi halk plajı seçilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Bizim vitrinimiz

Benzersiz zenginliklere sahip olan Çeşme’nin 2 aya sıkışan turizm sezonunu uzatmayı hedeflediklerini belirten Başkan Oran, “7 / 24 büyük özveriyle çalışan emekçi kardeşlerimle gözümüz gibi baktığımız, her gün binlerce kişiyi misafir ettiğimiz, Ilıca plajımız bizim vitrinimiz, hizmet anlayışımızın da iddialı bir referansıdır. Dünya markası Alaçatı’sı, dünyaca ünlü termal kaynakları ile Ilıca ve Şifnesi, binlerce yıllık tarihi geçmişi ile Ildır’ı, Türkiye’nin ilk slow food köyü Germiyan’ı, bereketli toprakları ile Ovacık’ı, eşsiz balık restoranları ile Dalyan’ı, birbirinden güzel plajları ile Çiftlikköy’ü, sımsıcak insanlarıyla Reisdere’si ile her köşesinde benzersiz zenginliklere sahip olan sevdamız Çeşmemizin makus talihini kırmak, 2 aya sıkışan turizm sezonunu 12 aya uzatarak, partizanlık yapmadan, sizden bizden demeden, herkesin yüzünün güldüğü mutlu bir Çeşme yaratmak gayretindeyiz” diye konuştu.

Hedef dünya birinciliği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; “Turizm hem ekonomik hem kamuoyu algısı ve belirlilik noktasında belki de dünyanın en büyük mücadele alanı. Bu mücadelede herkesin kalitesini kabul ettiği standartları yükseltmek ve başarınızı uluslararası olarak belgelemek çok önemli. Mavi bayrak da bu anlamda ciddi bir gösterge. Türkiye olarak 2008 yılında dünya üçüncülüğüne yükseldiğimiz mavi bayrak sayısında 2015 ve 2016’da ikinciliğe kadar çıktık” dedi. Mavi bayrakta dünya birincisi olmak için çalıştıklarını söyleyen Ersoy, bakanlık olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise “Mavi bayrakları hep bizim denizlerimiz kazansın. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülkedir, bu ülkeyi kalkındıracak şey Çeşme’yi, İzmir’i, Türkiye’yi aydınlatan şey Mustafa Kemal Atatürk’ün güneşi doğurduğu yerdir” şeklinde konuştu.

Teşekkür plaketleri verildi

Mavi Bayrak göndere çekilmeden önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Salim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’a teşekkür plaketi verdi. Tören boyunca denizde sahil güvenlik botu sembolik olarak 10 adet mavi bayrak dalgalandırdı. 4 yaşındaki Doğa Deniz Karataş ise denizin kıyısında güvenlik botundan aldığı sembolik bir mavi bayrağı Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a verdi.

Güzel işler yapacağız!

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise “İleri gitmiş, kalkınmış ülkeler vatanlarının her bir santimetrekaresini imar eden, her bir bireyini ötekileştirmeden büyük ülke ideali peşinde istihdam eden ülkelerdir. Biz de ülkemizin her bir santimetrekaresini, özellikle de İzmir gibi Türkiye’nin gözbebeği olmuş bir kenti imar etmek için hep birlikte güzel çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.

Şimdi İzmir zamanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bugün Ilıca Plajı’na mavi bayrak çekilmesinin, Ilıca Plaj Kafe’nin de turuncu çembere dâhil olmasının, yani Ilıca Plajı’nın çifte sertifika almasının sevincini yaşıyoruz. Doyasıya yüzmek, güneşlenmek ve keyifli bir tatil geçirmek için şimdi İzmir zamanı diyoruz. Temiz, güvenli ve donanımlı plajların işareti olan 52 Mavi Bayraklı plajı ve hijyen standartlarının belirlendiği turuncu çemberli işletmeleriyle İzmir pandemi günlerinde de tertemiz” dedi.