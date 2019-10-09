İlk ders Yunus Emre oldu

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünün 2019-2020 öğretim yılı açılış dersini, enstitünün kurucusu olan Prof. Dr. Fikret Türkmen verdi. Prof. Dr. Türkmen'in açılış dersinin konusu "Yunus Emre'nin Mistik Şairler Arasındaki Yeri" oldu.

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda gerçekleşen programa, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit, Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Temizkan, akademisyenler ve öğrenci katıldı.

Anadolu insanı çok sevdi

Açılış dersini veren Prof. Dr. Fikret Türkmen, Yunus Emre'nin şiirlerinde; aşkı, hayatı, ölümü ve tanrıyı konu edindiğini, tezatlarla kendini ifade ettiğini belirtti, "Aşkın maddi boyutundan ziyade Tanrısal düzeydeki formuna ulaşabilmek, gerek Yunus Emre'de gerek çağdaşı olan diğer şairlerde görülürdü. Batı eğitim dili Latince, Doğu eğitim dili ise Arapça ve Farsçaydı. Yunus Emre'nin Anadolu topraklarında Anadolu insanı tarafından bu kadar sevilmesinin ve yüz yıllarca unutulmamasının bir sebebi de şairin Türkçe eserler vermesidir" dedi.