"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı İzmir’de

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, İzmir’de Konak Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu

FATİH ÖZKILINÇ- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı illerin meydanlarını geziyor, projeyi anlatıyor. Projeye ilişkin vatandaşların merak ettiği soruların cevaplarını bulmaları için yola çıkan tanıtım tırının dördüncü durağı İzmir oldu. Konak Meydanı’nda iki gün boyunca İzmirlilerle buluşacak tırda vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlükleri ve tabletlerden daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri inceleyebiliyor.

Gezici bilgilendirme TIR’ı ile ilgili bilgi veren Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, “Biz TOKİ olarak daha evvel 2019 yılında Türkiye çapında 100 bin konut projesi yapmıştık. Şu an Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ile TOKİ 250 bin konut başlangıçta 100 bin arsa idi Sayın Cumhurbaşkanımız onu da 1 milyona çıkardı v e 50 bin işyeri olmak üzere cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut, arsa ve işyeri kampanyası başlatıldı. Şu ana kadar bakanlığımız uhdesinde 3 tane bu şekilde tırımız iki tane de karavanımız Türkiye’nin 81 ilinde vatandaşlarımızı bilgilendirmek için yola çıktı. Dün Manisa’daydık. Bugün ve yarın İzmir’deyiz. Ondan sonra Aydın ve Muğla diye devam edeceğiz” dedi.

81 il 5 araçla taranacak

Vatandaşların konut, arsa ve işyerleri ile ilgili kafalarındaki soru işaretleri noktasında bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini belirten Ayhan, “Vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi projenin yapıldığı yerler, arsalarla birlikte müracaat edecekler mi, ödeme şartları, ödemelerdeki memur maaş artışı endeksinin nasıl olacağı gibi noktalarda soruları var. Bu soruların hepsini cevaplamaya gayret ediyoruz. Bu şekilde çalışmamız var. 81 ilde 5 araçla bütün her taraf taranacak. Şu ana kadar Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa’daydık. Yoğun bir ilgi var. Sayı tutmuyoruz ama ulaşabildiğimiz ne kadar vatandaşımız ve başvuru sahibi varsa ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.