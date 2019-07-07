İlk hedefimiz toplumsal huzur

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye ekonomisinin bugün içinde bulunduğu durumdan kurtulmasının toplumsal huzur ve birliktelikten geçtiğini belirterek, “ Biz huzur ve birlikteliği sağlayamadığımız müddetçe başarılı olma imkanımız yok. Yatırımcı, huzurlu ve mutlu olmayan bir toplumda yatırım yapmak istemez ” dedi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yüksek İstişare Konseyi (YİK), Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar Başkanlığında toplandı. Kurul üyesi duayen iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İzmir’den ülkemize, ekonomiden iç ve dış politikaya kadar bir çok güncel konu ele alındı. Mevcut ekonomik koşullarla birlikte daralan iç piyasa talebinin yarattığı negatif etkiler paylaşılarak rekabet edebilir koşullarda üretim vurgusunun yapıldığı buluşmada, ihracatın mutlak suretle arttırılması ve hızlı bir toparlanma için yapılabileceklere ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda dünya ve Türkiye ekonomisi üzerine bir sunum yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, küresel gelişmelerin etkilerine dikkat çekti. Başkan Yorgancılar “ABD-Çin ticaret müzakerelerinde geçici bir iyimserliğin hakim olması, İngiltere’nin resmi olarak Çin ile yakınlaşması, ABD’nin, İran petrokimya sektörüne yönelik yeni yaptırımları göze çarpıyor. FED’in ve Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutarak indirim sinyali vermesi, Brexit çıkmazında Başbakan May’in istifası ile AB’nin, önce Japonya ardından, Vietnam ve son olarak Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) ile imzaladığı STA’lar ile ticareti artırmaya yönelik adım atması da gelecekte yeni birliteliklerin önün açması açısından önemli. AB Komisyon Raporu’nda Türkiye için, yeni fasılların açılmasının veya açılan fasılların kapanmasının söz konusu olmadığının belirtilmesi de bizi yakından ilgilendiriyor” dedi.

Küresel belirsizliklerin de bizim ve diğer gelişmekte olan ülke ekonomileri için son derece önemli olduğunu ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini hatırlatan Başkanı Yorgancılar “ABD – Çin ilişkisi, Brexit çıkmazı, AB’nin toparlanamama thtimali, Fed’in politika belirsizliği, siyasi liderlerin ani çıkışları ve ABD 2020 Kasım seçimleri önümüzde sıkıntılı süreçlerin yaşanmasına neden olabilecek konu başlıkları” dedi.

Kur ve faiz çıkmazı

Ülkemizde ise artan faiz oranları ve kurdaki çıkışın, firmaları zor durumda bıraktığını, yatırım yapma ve istihdam sağlama konusunda hamle yapmalarını ortadan kaldırdığının kaydeden Başkan Yorgancılar “Faiz ve kurdaki olumsuz tablo firmaların finansman giderlerini artırmış ve Türk sanayicisi kontrolü dışındaki değişkenlerin de maliyetini yüklenmiştir. Bu nedenle açıklanan 7 destek paketi de ekonominin canlanmasına yetmemiştir” dedi.

Rekabet edebilmek adına niteliksel bir sıçrama ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Yorgancılar “Defalarca belirttiğimiz gibi adalet, eğitim, demokrasi, üretim ve uluslararası politika başlıklarında ciddi ve akılcı hamlelerin hemen yapılması gerekiyor. Kısa vadede makro ekonomik istikrarın ve güvenin sağlanması, yeni bir heyecanın oluşturulması, yeni bir hikayenin pazarlanması, orta vadede katma değerli üretim ve dijitalleşme doğrultusunda ilerlenmesi, yeni doğrudan yatırımların ivedilikle teşvik edilmesi kurumların yeniden yapılandırılması, uzun vadede üretim ve eğitim sisteminin sanayi 4.0 entegrasyonu gerekiyor dedi.

Çin fırsatını kaçırmayalım