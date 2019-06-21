İlk kez gittikleri Ankara'yı gezdiler

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Biz İzmiriz' projesi kapsamında, öğrenciler için Ankara gezisi düzenlendi.

İlk kez Ankara'ya gidip, önemli yerleri gezen 33 ortaokul öğrencisi, büyük mutluluk yaşadı. Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Biz İzmiriz' projesinde, Kiraz ilçesinde bulunan Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi 33 çocuk için Ankara gezisi düzenlendi. Çocuklar, bir gece konaklayıp iki gün kaldıkları başkentte, birinci ve ikinci Meclis, MTA Müzesi, Akvaryum, Wonderland Çocuk Eğlence Merkezi, Ulucanlar Cezaevi ve Anıtkabir'i ilk defa görme fırsatı yakaladı. Daha sonra, uzman rehberler eşliğinde çocuklara Ankara tanıtıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, söz konusu geziyle ülke tarihini ve kültürünü koruma bilinci oluşturma, çocukların gözlem yapma, inceleme ve merak duyma becerilerini geliştirmek amaçlarının güdüldüğü ifade edildi.