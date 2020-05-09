İlkokul öğrencilerinden 'Anneler Günü' sürprizi

Çiğli'deki Harmandalı İlkokulu'nun 2'nci sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Anneler Günü için evlerinde video hazırladı. Öğrenciler, babalarının çektiği videolarda, ellerinde tuttukları renkli kağıttan yapılmış kırmızı kalple birlikte annelerine olan duygularını ifade etti.

Harmandalı İlkokulu'nun 2'nci sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Şevkiye Bostancı'nın desteğiyle annelerine sürpriz video hazırladı. Her öğrenci kırmızı kağıttan kesilmiş bir kalbi elinde tutup annelerine olan sevgilerini ifade etti. Babaların kayda aldığı videolarda her öğrenci, en güzel kıyafetlerini giyip, birbirinden farklı güzel sözlerle annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Okul Müdürü Ahmet Özortakçı, koronavirüsle mücadele edilen bu zor süreçte özel günlerin unutulmadığını söyleyerek, "Annelerimiz bizim için çok özel. Çocukların da kendi annelerini sevindirmeleri için böyle bir proje yaptık. Minikler, en güzel kıyafetlerini giyerek kamera karşısına geçti. Projeye babalar da ortak oldu. Tüm annelerin gününü kutlarım" dedi.