İlkokulun temeli atıldı çürümeye terk edildi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaklaşık üç yıl önce yıkılarak yeniden inşasına başlanan Duğrallar İlkokulu temeli atıldıktan sonra müteahhidin işi bırakması sonucu çürümeye terk edildi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkezden yürüttüğü depremsel incelemeler sonucunda tahliye edilerek yapımına başlanan 32 derslikli Karabağlar Duğrallar İlkokulu aradan geçen iki yıllı aşkın süreye rağmen tamamlanarak hizmete alınamadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi(TOKİ) Başkanlığı tarafından ihale edilen okulun inşaatını yapacak olan yüklenici firmaya 11 Eylül 2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştı. Söz konusu inşaatın süresi 500 gün olarak belirlenirken 23 Ocak 2022 tarihinde inşaatı bitirilmesi gerekirken yüklenici firmanın inşaatın temelini attıktan sonra maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle okul inşaatını yarım bıraktığı iddia edildi. Yüklenici firmanın temeli attıktan sonra yarım bıraktığı okul inşaatında donatı demirlerinin paslandığı ve temelin çevresinin su içinde kaldığı görüldü.

Demirler paslandı, oksitlendi

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından tekrar okulların depreme dayanıklılığı tartışılırken Anadolu Eğitim Sen İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın, iki yılı aşkın süredir bitirilmeyen Duğrallar İlkokulu inşaatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sarısayın, “Yaşadığımız deprem felaketi sonrası okulların güvenliği tekrar gündeme geldi. İzmir’imizde de 30 Ekim depremi sonrası yüzün üzerinde okulun yık-yap doğrultusunda yeniden yapımına karar verildi. Bir kısım okullarımız da güçlendirmeye alındı. 2020 yılından bu yana henüz tamamlanmayan birçok okulumuz var. İzmir’imizin göç alan bir şehir olduğu göz önünde bulundurulursa bir an önce bu okullar eğitim öğretime kazandırılmalıdır. Duğrallar İlkokulu’nun temeli 2020 yılında atıldı, 2022 yılında teslim edilmesi gerekirken müteahhidin işi bırakması üzerine bu duruma geldi. Yaklaşık 3 yıldır temeli atılmış vaziyette bekletiliyor. Demirler paslanmış, oksitlenmiş durumda bu bina yapıldığı zaman ne kadar sağlıklı olacak? Bu temelin üzerine çıkılan bina ne kadar güvenli olacak bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

Biran önce bitirilmeli

İlkokulun bir an önce eğitim ve öğretime kazandırılması gerektiğini ifade eden Sarısayın, “İzmir’imizde 40 kişilik sınıflar bulunuyor. Deprem bölgesinden İzmir’imize 2 bin 200 öğrenci geldi, bundan sonrada gelecek öğrenciler göz önünde bulundurulduğunda depremden dolayı güçlendirilmesi gereken okulların bir an önce eğitim öğretime kazandırılmasını bekliyoruz. Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitim öğretime devam etmesini istiyoruz” diye konuştu. Anadolu Eğitim Sen İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın, ayrıca Duğrallar İlkokulu’nun toplanma ve oyun alanlarının da yeterli olmadığını kaydetti.