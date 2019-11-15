İmar planı hazırlanıyor

Bostanlı'da 'yatık binalar' olarak bilinen apartmanlar, İzmir Valiliği'nin talimatıyla tahliye edilmeye başlandı.

Binalarda riskli yapı etüdü çalışmaları sürerken, Karşıyaka Belediyesi de en kısa sürede İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle imar revizyonunu gerçekleştirecek ve bölgeyi 'ortak akıl' ile planlayacak.

Riskli yapı formülü

Bostanlı Cemal Gürsel Caddesi'nde, dolgu zemine inşa edildiği için zamanla eğilen ve yaklaşık 40 yıldır yatık halde duran binalar için İzmir Valiliği tarafından geçtiğimiz ay tahliye kararı verildi. AFAD'ın 2017'de hazırladığı depreme dayanıklılık raporuna istinaden alınan karar, Karşıyaka Belediyesi'ne tebliğ edilerek binaların hızla boşaltılması istendi. Bunun üzerine Karşıyaka Belediyesi, mülk sakinlerinin kira yardımı gibi çeşitli yasal haklardan yararlanabilmesi adına, binaların riskli yapı kapsamına alınması için girişimlerde bulundu. Vali Erol Ayyıldız ile yapılan toplantı sonucunda, tahliye süreci devam etmekle birlikte, karot testi ile beton dayanıklılığı ölçülerek riskli yapı tespiti yapılması kararlaştırıldı.

Büyükşehir ile iş birliği

Sağlanan uzlaşı ile tahliye kararı verilen toplam 5 apartman boşaltılmaya başlanırken, ada üzerindeki 11 binanın tamamını kapsayan karot testi çalışmaları hız kazandı. Başından bu yana, mağduriyet yaşamamaları için mülk sakinlerinin yanında olan Karşıyaka Belediyesi de imar planı revizyonu için düğmeye bastı. Vatandaşların görüşleri dikkate alınarak ada ya da parsel bazında yapılacak planlama, İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Hazırlanacak imar planı, önce Karşıyaka Belediye Meclisi, ardından da Büyükşehir Belediyesi'nin onayı alındıktan sonra uygulamaya geçirilecek. n Halil Özcan

Haklarını koruyacağız

Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım, süreç hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Tahliye kararı elimizde ulaştığı günden bu yana mülk sakinlerinin mağdur olmaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Söz konusu binaların 6306 sayılı kanuna göre riskli yapı olarak tespit edilmesi, vatandaşlarımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kira yardımı ve çeşitli sosyal yardımlar alabilmelerini sağlayacak. Biz de Karşıyaka Belediyesi olarak, İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. En kısa sürede, 11 binanın da dahil olduğu, herkesin hakkını koruyacak bir planlama yapacağız. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun."