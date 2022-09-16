İnciraltı Kent Ormanı için temizlik hareketi

Çevre bilinciyle ilgili farkındalık yaratmak için Ağustos ayında 30 ilçede eşzamanlı temizlik hareketi başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında bu kez İnciraltı Kent Ormanı için harekete geçiyor. Doğaseverler ve çevre gönüllüleri yarın sabah 09.30’da İnciraltı Kent Ormanı Engelli Hizmet Merkezi önünde buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, temiz İzmir için farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. “Sen, Ben, Hepimiz! Tertemiz İzmirimiz” sloganıyla Ağustos ayında 30 ilçede eşzamanlı temizlik çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, yarın (17 Eylül Cumartesi) İnciraltı Kent Ormanı’nda doğaseverlerle buluşacak. Dünya Temizlik Günü kapsamında “Harekete Geç” sloganıyla Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılacak temizlik için sabah 09.30’da İnciraltı Kent Ormanı Engelli Hizmet Merkezi önünde buluşulacak.