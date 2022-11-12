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İnciraltı Kent Ormanı'na artık karavanlar giremeyecek!

İnciraltı Kent Ormanı'na artık karavanlar giremeyecek!
12 Kasım 2022 Cumartesi 11:46

İzmir İnciraltı Kent Ormanı'nda bulunan karavanlar kaldırıldı. Yapılan açıklamada uzun zamandır park halinde bulunan 259 karavanın belirlenen park alanlarına taşındığı belirtildi. Böylelikle ziyaretçilerin otopark sorununun çözüldüğü ifade edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Balçova Kaymakamlığı ve Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü’yle yürüttüğü çalışmayla İnciraltı Kent Ormanı’nda uzun zamandır park halindeki 259 karavanın tahliyesi yapıldı. Alan amacına uygun şekilde kullanılmak üzere İzmirlilere açıldı. Bu sayede İnciraltı rekreasyon alanını ziyarete gelenlerin otopark sorunu da çözüme kavuşturuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca, “İnciraltı rekreasyon alanında konuşlanan karavanlar bir süredir kamuya açık olan alanı işgal ediyor ve vatandaşların yoğun şikayetine neden oluyordu. Bunun üzerine kent içinde sayıları giderek artan karavanların güvenli ve sağlıklı bir şekilde park yapabilmeleri için üç farklı ücretsiz park alanı belirledik. İnciraltı rekreasyon alanındaki 259 karavanın İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri nezaretinde söz konusu alanlara geçişi sorunsuz şekilde tamamlandı” dedi.

İnciraltı’ndaki karavanlar Çiğli Garaj Yanı, Gıda Çarşısı ve Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Parkı bölgelerine kaydırıldı.   
 

Etiketler; #izmir #inciraltı kent ormanı #karavan
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