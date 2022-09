İnciraltı Kent Ormanı'nda bir buçuk saatte 500 kilogram çöp toplandı

Çevre bilinciyle ilgili farkındalık yaratmak için Ağustos ayında 30 ilçede eşzamanlı temizlik hareketi başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Temizlik Günü'nde İnciraltı Kent Ormanı'nda temizlik çalışması yaptı. Gönüllülerin de katılımıyla bir buçuk saat içinde 500 kilogram çöp toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, temiz İzmir için farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. “Sen, Ben, Hepimiz! Tertemiz İzmirimiz” sloganıyla Ağustos ayında 30 ilçede eş zamanlı temizlik çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri İnciraltı Kent Ormanı’nda doğaseverlerle buluştu. Dünya Temizlik Günü kapsamında “Harekete Geç” sloganıyla Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan temizlik etkinliği İnciraltı Kent Ormanı Engelli Hizmet Merkezi önünden başladı.

İnciraltı Kent Ormanı sahasında ve deniz kıyısında yapılan temizlik çalışmasında bir buçuk saatte 500 kilogramlık çöp toplandı.

“Temiz doğa için el birliği ile hareket edelim”



Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ortaya koyduğu çevre vizyonu doğrultusunda doğanın ve çevrenin korunması için önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti. Çevre bilincinin ve doğayı korumanın önemine değinen Kökkılınç, “Ağacı, çiçeği, su kaynaklarını, doğal güzellikleri kısaca doğayı sadece insana mutluluk veren bir resim gibi görmemiz gerektiği artık her türlü tartışma dışında. Çevrenin korunması her türlü maddi ihtirasın önüne geçmeli. Bu anlamda barış içinde huzurlu bir biçimde yaşanacak savaşsız bir dünyanın hepimizin ortak temennisi olduğuna inanıyorum. Her birimizin elinden geldiğince yapabileceği her şey, bizlerin gelecek nesillere bırakacağı karınca kararınca bir miras olmalıdır. Gelin bir farkındalık yaratalım. Çevreyi korumak adına duyarlılığı toplumun tüm katmanlarına yayalım. Yerden aldığımız bir kağıt parçası, denizi kirleten bir çöpün bile temizlenmesi en az dünyayı kirleten bir teknolojik hasarın önlenmesi kadar önemlidir. Bu yolda el birliği ile hareket edersek başarılı olacağımıza eminim” dedi.

Kimler katıldı?



Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Mehmet Anıl Kaçar, İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Çocuk Belediyesi üyeleri, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Genç İnşaat Mühendisleri topluluğu, Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği (KAZED), Lions Kulübü, İzmir Alaybey Lions Eğitim İhtisas Kulübü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi, Melek İzciler Grubu, İzmir Engelsiz Sanat Derneği, Let’s Do It Türkiye ve paydaşları, gönüllü yurttaşlar ve belediye çalışanları katıldı.