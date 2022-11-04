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İnciraltı Kent Ormanı'nda karavanlar kaldırılıyor!

İnciraltı Kent Ormanı'nda karavanlar kaldırılıyor!
04 Kasım 2022 Cuma 11:36

İnciraltı Kent Ormanı’nda uzun süredir park halinde bulunan, güvenlik ve temizlik açısından sorun yaratan karavanlar Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen talep üzerine kaldırılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sayıları giderek artan karavanlar için 4 ilçede ücretsiz park yeri belirledi. 

İnciraltı Kent Ormanı Rekreasyon alanı içerisinde uzun süredir park halinde bulunan karavanların kaldırılması kararı alındı. Kent Ormanı’na gelen ziyaretçilerin otopark ihtiyacının karşılanması, güvenlik önlemleri ve çevre temizliği gibi konularda Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 2 Kasım 2022 tarihindeki yazısı doğrultusunda bir çalışma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçede ücretsiz geçici karavan park alanı belirledi. İzmir Kamp ve Karavan Derneği ile bir bilgilendirme toplantısı yapılarak karavan park yerleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 

Zabıta duyuru yaptı


Kent içinde sayıları giderek artan karavanların güvenli ve sağlıklı bir şekilde parklanma yapabilmeleri için belirlenen noktalar İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından İnciraltı Kent Ormanı’ndaki karavan sahiplerine bildirildi. Zabıta ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri nezaretinde karavanların nakliyesi için çalışma başlatıldı.  

Belirlenen yerler


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin karavanlar için belirlediği geçici ücretsiz park alanları Konak Halkapınar Mahallesi 1443 Sokak, Çiğli Büyük Çiğli Mahallesi 8250 Sokak -Yeni Havaalanı Caddesi kesişimi (ESHOT Garajı bitişiği), Balçova Çetin Emeç Mahallesi Üniversite Caddesi üzeri ile Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Parkı bitişiği olarak belirlendi. 

Etiketler; #inciraltı #kent ormanı #izmir #karavan
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