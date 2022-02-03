İnciraltı'nda toprak sahipleri açıklama yaptı: İzmirli kaybediyor!

Planlama süreci yıllardır devam eden İnciraltı’nda toprak sahipleri bir kez daha çağrıda bulundu. Her geçen gün İzmir’in ve İzmirlilerin kaybettiğini dile getiren İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut, İnciraltı ve Bahçelerarası’nın planlanmaması nedeniyle kamu zararı oluştuğunu öne sürdü.

HABER EKSPRES- İzmir'in en prestijli yerleri arasında olan İnciraltı’nda toprak sahipleri 40 yıldır planlama bekliyor. Son olarak yılbaşında “AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın hükümet adına verdiği söze, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalara güvenerek 31 Ocak 2022 tarihini bekliyoruz” diyerek müjde beklediklerini ifade eden İnciraltı Gelişim Derneği(İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, ocak ayı sonunda da planlar çıkmayınca bir kez daha çağrıda bulundu.

İzmir ve İzmirli kaybediyor

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verileri üzerinden sağlık turizminin önemine dikkat çekerek İnciraltı planların bir an evvel yapılması gerektiğini kaydeden Karabulut, “Açıklanan TÜİK verilerine göre, 2021 yılında sağlık turizmi için ülkemize gelen 642.444 kişi sağlık hizmeti almış ve ülkemiz sadece buradan 1.048.549 milyon ABD Doları tutarında döviz girdisi elde etmiştir. 2023 yılı için ülkemizin hedefi; Sağlık Turizmi için 2 milyon üzerinde turisti ülkemize çekerek, dünyada 100 milyar dolarlık bir gelirle, sağlık turizm payını arttırmaktır. Turizm sektörünün ülkemiz ekonomisine katkısı çok büyüktür. Özellikle de sağlık turizmi alanında, tedavi imkanlarından faydalanmaya gelen nitelikli turistlerin yarattığı ekonomi çok daha yüksektir. Ülkemiz topraklarında tarih boyunca şifa dağıtarak destanlarda bile adı geçen, sağlık turizminin başladığı kent İzmir’dir. Fakat bugün İzmir, sağlık turizminde, İstanbul ve Antalya’nın gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Hemen arkasında 4. sırada Ankara geliyor. İki kez EXPO’da aday olarak ülkemizi temsil etmiş, tüm dünyaya kendini tanıtan İzmir’in plansız kalan mücevheri İnciraltı, yıllardır kamuya faydasız, kaderine terk edilmiş olarak bekliyor. Oysaki havalimanına olan yakınlığı, şehrin içerisindeki konumu, eşsiz doğası ve tarih boyunca tüm dünyanın tanıdığı Agamemnon kaplıca suları ile dünyaya şifa dağıtarak, ülkemize ve şehrimize ekonomik anlamda büyük kazanımlar getirebilecek potansiyeldedir. İnciraltı’nın bugünkü, plansız bekleyen durumu, sadece toprak sahipleri için değil, İzmir ve tüm İzmirliler için büyük kayıptır. İnciraltı’nın sağlık turizmi odaklı planlanlanması ile ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine aylık 1.5 milyar TL, yıllık 20 milyar TL civarı katkısı söz konusudur. Ancak İnciraltı’nın planlaması bugün olmadığı için bu gelirden kamunun kaybı vardır. Aynı zamanda 5 milyon metrekare olan İnciraltı ve Bahçelerarası’nın planlanması ile gelecek yatırımcılarla ülkemize çekilecek10 milyar dolar yabancı sermaye de gecikmektedir” dedi.

Kamu zararı var

“Planlaması olmayan İnciraltı ve Bahçelerarası’nda bugün kamu zararı vardır” diyerek açıklamalarını sürdüren Karabulut, “Plansız kalarak doğasını kaybetmeye yüz tutmuş ve bugün kamuya faydasız işletmeler; düğün salonu,nargile salonu, magalcılar ve benzerleri ile sadece beklemektedir. İnciraltı bölgesinin; konumu, ulaşımı, termal kaynakları ile Sağlık Turizmi için çok uygun olduğunu 2015 ve 2020 EXPO sürecinde herkes gördü, yaşadı. Toplamı 5 milyon metrekare olan İnciraltı planlanması ile 2 milyon metrekare kamuya terk verilecek alanlarda yaratılacak nitelikli yeşil alanlarla, İzmirli 3 yeni kent ormanı büyüklüğünde yepyeni alanlar ile daha rahat yaşayacak. İnciraltı’nda yapılacak yeni otel, sağlık ve geriatri tesisleri ile yaklaşık 30 bin istihdam kazandıracak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde bekliyorlar

Sağlık turizmi odaklı planlama İzmir’e yeni 100 bin nitekli turist çekebileceğini dile getiren Karabulut, “Sağlık turizmi kadim şehrimiz İzmir’in geleceğidir ve tarihsel kimliğinde de bu vardır. Devletimiz bugün var gücü ile ekonomik mücadele içerisindeyken, İnciraltı gibi bir değerin 1 gün dahi plansız kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Yıllardır tarım vasfı bitmiş topraklarımız adına el kaldırıyoruz; biz de ülke ekonomisine katkı koymak istiyoruz. İnciraltı 10 milyar dolarlık bir nitelikli yatırım ve yatırımcı çekecek hem de devletimize 1 TL yük olmadan, planlarının yapılıp bitmesini beklemektedir. 2016 Kasım ayında son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın talimatı ile başlayan, bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda hala yapılması süren İzmir’in ve biz İzmirlilerin 40 yıllık sorunu İnciraltı planlarının müjdesini; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan sabırsızlıkla bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.