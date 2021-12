İnciraltı toprak sahipleri yeni yılda müjde bekliyor

Planlamasını yapılması halinde 10 milyar dolarlık yabancı sermaye çekebileceği ifade edilen İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahipleri yeni yılda müjde bekliyor. İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut, İnciraltı planlaması ile ilgili sürecin yeni yılda tamamlanabileceğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'in en prestijli yerleri arasında olan ve planlama süreci yıllardır devam eden İnciraltı’nda sona yaklaşıldı. İzmir'in yılların sorunu olan İnciraltı’nın planlanmasıyla ilgili son durumu İnciraltı Gelişim Derneği(İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, değerlendirdi. İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahiplerinin yılbaşına odaklandığını belirten Karabulut, “AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın hükümet adına verdiği söze, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalara güvenerek 31 Ocak 2022 tarihini bekliyoruz. Umut ediyoruz ki hükümetimiz İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahiplerinin güvenini boşa çıkarmayacaktır. Biz bu konuda verilen sözlere güveniyoruz” dedi.

İzmir’in 20 yıllık hayali

İnciraltı’nın planlanmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Balçova Belediyesi’nin ve kentteki STK’ların desteklediğini belirten Karabulut, İzmir’in 20 yıllık hayali olan İnciraltı’nın kazanılması gerektiğini söyledi. İnciraltı planlarının gecikmesinin sorumluluğunun İzmir'in üstünde olduğunu ifade eden Karabulut, “İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahipleri İzmir'in has evlatları. Bazen meslek odalarımız tarafından maalesef ‘rantçı’ diye konuşmalara maruz kalmak bizleri çok üzüyor. Çünkü bu bölgenin korunarak bugüne kadar gelmesine yol açan, ‘rantçı’ diye bizleri tarif eden has İzmirliler tarafından oldu. İzmir’de yeşil alanlar sayıldığında hep birinci olarak Kültür Park ikinci olarak da İnciraltı geçiyor. Ama şu unutulmasın ki Kültür Park bütün hepimize, kamuya ait bir alan ve korunması kamuya ait. İnciraltı dediğimiz alan ise yüzde 99 şahıs mülkiyetinde. İzmirlilerin yaklaşık 5 nesildir sahip oldukları toprakların korunması tamamen buradaki ‘rantçı’ diye iftira atılan has İzmirliler sayesinde oldu. Bunu koruyanlar da buradaki vatandaşlar oldu. İnciraltı toprak sahiplerinin bir isteği oldu. O istek de İzmir’i faydasına olacak bir planlama ama toprak sahiplerini de mağdur olmadan bir an evvel olması konusunda isteğimiz oldu” diye konuştu.

“Şehrin önüne engel olarak çıkmadık”

“İnciraltı’nın sağındaki, solundaki yüksek katlı yapılara bakarak biz de bunu istiyoruz diyerek şehrin önüne bir engel olarak çıkabilirdik ama biz bunu yapmadık” diyerek sözlerini sürdüren Karabulut, “Bugüne kadar atalarımızdan aldığımız bu emaneti şehrimizi doğru bir şekilde bırakmak için inançta olduk. Devletimize, belediyelerimize kamu görevlilerine güvenerek bugüne kadar geldik. Kanundan hiç ayrılmadık. Ama maalesef bazı süreçlerde yalnız kaldığımızı hissediyoruz. Çünkü İnciraltı, Bahçelerarası İzmir’in toprağıdır, İzmir’in geleceğidir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bugün çok hassas bir şekilde çalışmasını tamamladı. Bu planlama bittikten sonra İzmirli bugün keyifle geldiği kent ormanın üç katı büyüklüğünde 2 milyon metrekarenin üzerinde yeni yeşil alana kavuşacak” şeklinde konuştu.

İnciraltı bir an evvel planlanmalı

İnciraltı üzerinden Expo sürecinde dünyaya bir söz verildiğini de ifade eden Karabulut, “İki kez Expo sürecinde dünyaya sağlık temasıyla bir söz verdik. Bugün dünyaya verdiğimiz sözü tutamadık. İzmir'in bugün arka sokaklarında sağlık tesisi adı altında dairelerde, apartman içlerinde sağlık hizmetleri verilmeye çalışılıyor. Eğer İnciraltı planlanırsa hastanelerle, geriatri merkezleriyle hizmet verecek. Eğer İnciraltı planlanırsa tüm dünyanın tanıdığı AgeMennon kaplıcalarının sularını dünyaya sunabilecek imkânımız var. Bu şekilde de 100 bin nitelikli yeni turisti bu şehre çekebilecek kapasitesi var. Bugün maalesef kamuya faydasız çöküntü alanı haline gelmesinin muhakemesini biz vicdanlarımızda yapamıyoruz. İzmir’i ülkemizde bir sağlık turizm merkezi haline getirebilecek tek yegâne yer İnciraltı’dır. Bunu herkes biliyor. Lütfen artık kulaklarımızı, gözlerimizi kapatmayalım. İzmir’in geleceği için İnciraltı’nın bir an evvel planlaması için herkesin daha yüksek sesle konuşmasını bekliyoruz. İnciraltı ve Bahçelerarası planlandığında 10 milyar dolarlık yabancı sermaye çekebilecek kapasite var. Elimizin altında 10 milyar dolarlık yatırımcı çekebilecek en az 30 bin istihdam yapılabilecek bir alanımız var. 10 milyar dolarlık yabancı yatırımcı çekmek için hazırız sadece işaret bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.