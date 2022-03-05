İnciraltı toprak sahiplerinden Şehir Plancıları Odası'na tepki

ŞPO İzmir Şubesi'nin geçtiğimiz günlerde "Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ilgili yaptığı açıklamada İnciraltı'nın imar planı çalışmalarına son verilmesini istemesine İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut tepki gösterdi. Karabulut, ŞPO İzmir Şubesi ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu'nun İzmir'e yapılan ilk gökdelenden kente hüküm vermeye ve İzmir'in yararına çalışmadığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- TMMOB Şehir Plancıları Odası(ŞPO) İzmir Şubesi'nin geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanan "Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile, ülkenin elektrik "ihtiyacının" karşılanması gerekçe gösterilerek, zeytinlik alanlarında madencilik faaliyeti yapılabilmesinin önü açılmasına ilişkin yönetmelikle ilgili yaptığı açıklamada İnciraltı'nda devam eden imar planı çalışmalarına son verilmesini istemesine İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut tepki gösterdi. ŞPO'nun yönetmeliğe ilişkin yaptığı açıklamada İnciraltı'na ilişkin "Tarım arazisi niteliği ile korunması gereken İnciraltı vb. alanlarda başlatılan imar planı çalışmalarına son verilmesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından talep ediyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

"ŞPO algı oluşturmaya çalışıyor"

İzmir'in en prestijli yerleri arasında olan İnciraltı'nda toprak sahipleri 40 yıldır planlama beklediklerini kaydeden Karabulut, ŞPO'nun İzmir ve İzmirlinin yanında olmadığı belirterek İnciraltı'na karşı ideolojik baktığını söyledi. Karabulut, "İnciraltı'nda bugün tarım vasfı olmamasına rağmen sanki tarım varmış gibi kamuoyunu yanıltan açıklamalarını bizler birçok kere tepki göstererek hatta bu alanın tahlil sonuçlarını kamuoyuyla paylaştığımızda inanın mahcup olduğu noktalar vardır. İzmir'deki maalesef bazı meslek odalarının İzmirlinin yararına çalışmadıklarını görüyoruz. ŞPO İzmir Şubesi ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Bayraklı'da bulunan İzmir'e yapılan ilk gökdelende hüküm vermeye, kenti yönetmeye kalkıyorlar. Maalesef bazen de yerel yöneticilerimizi de etkilemeye çalıştıklarını görüyoruz. Ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer, bölgemizi yakından biliyor. İzmirli olan herkes İnciraltı'nın bugün tarımla alakasının olmadığını biliyor. Ama bugün gündemi değiştirerek İnciraltı'yla ilgili İzmir'in ayağına yeni bir pranga takmak için kendilerine ortak arıyorlar. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamalarla İnciraltı'nın İzmir için önemi bildiğini biliyoruz. Bununla ilgili de herhangi bir değişiklik olması söz konusu değil. ŞPO'nun bu algı oluşturmaya yönelik çabasının bir sonucu olmayacaktır" dedi.

"Yüzümüze bakacak hâlleri yok"

ŞPO'nun tarımdan hiç anlamadığını ve bu konuda konuşmasının saçmalık olduğunu belirten Karabulut, "Biz halk olarak 'İnciraltı'nda tarım vasfı bitti' diyoruz. Bu bir Ziraat Mühendisleri Odası açıklaması değil tarımla alakası olmayan ŞPO'nun açıklaması. Biz Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden çağrı yaptık, randevu istedik. Ama bize verecek cevapları olmadığı için bize randevu vermiyorlar. Çünkü İnciraltı toprak sahiplerinin yüzlerine bakacak hâlleri yok. Öyle bir yüzleri yok. İnciraltı toprak sahiplerinin yüzüne bakabilecek cesaret olsaydı bu açıklamayı yapamazlardı. ŞPO anlamadığı işlerde açıklama yapıyor ve bugün oda yönetimi şehir plancılarına zarar veriyor. Bunun farkında değiller. Eğer İzmir'in menfaatini koruyorlarsa bunu halkla beraber yapmaları lazım. Yaptıkları mücadelede yanlarında bir tane vatandaş yok. ŞPO İzmir ve İzmirlinin sırtında bir yüktür. İnciraltı'yla ilgili süreci Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sonuçlandıracak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle İzmirlinin desteğiyle İnciraltı kazanacak. Artık İzmir'de bir tabela olacak. O tabelada da 'İnciraltı Turizm Bölgesi' yazacak. 1991 yılında turizm bölgesi ilan edilmesinin üzerinden 31 yıl geçti, bizim hayalimiz bu. Bu hayal gerçekleşirse İzmir'e ekonomik anlamda sıçrama yaratacaktır. Bugün yaratılan kamu zararını da ortadan kaldıracaktır" ifadelerini kullandı.