İnci’ye keman hediye etti

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 30 Ekim İzmir depreminde enkazdan kurtarılan İnci Okan’ı tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi’nde ziyaret etti.

Rektör Hotar, önceki ziyaretinde kemanına kavuşmak istediğini söyleyen İnci’ye sürpriz yaptı. İnci Okan’a bir keman hediye eden Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Kemanın uğur ve mutluluk getirmesini umuyorum. Tüm yaralılarımıza bir kez daha acil şifalar diliyoruz” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazından 17 saat sonra çıkarılan DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan’ı ziyaret etti. Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi devam eden Okan, ilk ziyaretinde Rektör Hotar’a kemanını özlediğini ve bir an önce kavuşmak istediğini söylemişti. İnci’nin bu isteğine kayıtsız kalmayan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, yoğun bakımdan çıkarılarak Çocuk Cerrahisi polikliniğine alınan İnci’yi tekrar ziyaret etti.

Umarım bize resital verir

Hotar ziyaret sırasında İnci’ye bir keman hediye etti. Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Deprem felaketinde enkaz altında kalan ancak umudunu hiç yitirmeyen ve yaşadığı zorluklara rağmen keman tutkusunu kaybetmeyen öğrencimiz İnci Okan'ı ziyaret ederek; ona hem moral vermek hem de destek olmak istedik. İnci enkazdan çıktığı ilk anlardan itibaren kemanına olan özlemini dile getirdi. Çok sevdiği enstrümanından uzak kalmasını istemedik. Kemanın uğur ve mutluluk getirmesini umuyorum. Tedavisi güzel şekilde devam eden İnci umarım yakın zamanda taburcu olur ve bize bir resital verir” diye konuştu. Rektör Hotar’ın sürprizi karşısında mutlu olan İnci Okan, “Kemanıma kavuşmamı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Taburcu olduktan sonra bir dinleti sunmayı ben de çok istiyorum” diye konuştu.