İnönü Caddesi yenilendi

Narlıdere'nin, araç ve yaya trafiği bakımından en işlek caddelerinden biri olan İsmet İnönü Caddesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yenilendi. 150 metrelik Cadde üzerinde döşeli olan Arnavut taşlarının; düşmelere ve araçlarda maddi hasarlara neden olması yönündeki şikayetleri değerlendiren belediye ekipleri, talep doğrultusunda caddeyi asfaltladı.

Altyapıdaki eksikler de çalışma kapsamında tamamlandı. Hem esnaf hem de vatandaşlar derin bir nefes alırken, asılan pankartlarda Belediye Başkanı Ali Engin'e teşekkür edildi. Çalışmaların ikinci etabında, kaldırımların da yenileneceği belirtildi.

Yıllardır sürüyordu

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Hem birebir görüşmelerle hem de dijital ortamda vatandaşlarımızla 24 saat iletişim halindeyiz. Yereldeki hizmetlerimizi, onların talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. İsmet İnönü Caddesi'ni de yine esnafımızın ve hemşerilerimizin isteği ile yeniledik. Uzun yıllardır var olan bir sorunu ortadan kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.