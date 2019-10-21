İnovasyon Tır'ı İzmir'e geldi

Schneider Electric'in 'İnovasyon Yolda' adlı etkinlik serisi kapsamında yola çıkan 'İnovasyon Tır'ı, İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde Ege Bölgesindeki endüstrinin liderlerini bir araya getirdi.

Schneider Electric, Türkiye'de enerji verimliliği, akıllı üretim ve dijital dönüşüm çalışmalarına güç katmak üzere İnovasyon Yolda adlı bir etkinlik serisi düzenliyor. Bu kapsamda 7 şehirde, 8 noktada buluşmalar gerçekleştirmek üzere yola çıkan İnovasyon Tır'ı 16-17 Ekim'de İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde Ege Bölgesindeki endüstri liderlerini bir araya getirdi. Schneider Electric, Ar-Ge ve üretim gücüyle ülke ihracatında ilk beşte yer alan İzmir'de, sanayide akıllı üretim ve dijital dönüşüm yolculuğuna ilişkin teknoloji ve yol haritalarını paylaştı.

Yeni nesil çözümler

Son yıllarda sayıları hızla artan teknoloji şirketleri ile birlikte İzmir, endüstriyel üretimde yeni bir döneme giriyor. Uzun yıllara dayanan üretim ve ticaret gücünü bu sayede dijital çağa hazırlayan İzmir ve çevre illerdeki sanayi kuruluşları, akıllı teknolojilerle verimlilik, güvenilirlik ve karlılıklarını artırma ve sundukları değeri zenginleştirme potansiyeline sahip. Bu kapsamda Schneider Electric, İzmir ve çevresinde, dijital dönüşümün üretim süreçlerinde üretkenliği ve karlılığı artırmanın yollarını paylaştı. Tesislerde gelişmiş izlemenin makine, varlık ve süreç performansını nasıl iyileştirdiğini gözler önüne seren şirket, dijital ekonomide başarılı olmanın anahtarı olan Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) tüm özelliklerinden yararlanabilmeyi sağlayan EcoStruxureTM çözümleri ile büyük ilgi topladı.