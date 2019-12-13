İnsani yaklaşımı ödüller getirdi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ecem Çelik, Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan küçük bir kızın hikayesini anlattığı kısa filmiyle Hindistan ve Slovakya'da yapılan festivallerde ödül kazandı.

Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı göç gerçeğine "Ukde" adlı kısa filmiyle dikkat çeken Çelik, Hindistan'daki White Unicorn Uluslararası Film Festivali'nde "ilk kez film yapan yönetmen", Slovakya Kosice Uluslararası Film Festivali'nde de "en iyi kısa film", "en iyi kısa öğrenci filmi", "en iyi tanıtım videosu", "en iyi kısa film yönetmeni" ödüllerini kazandı. Ulusal ve uluslararası 14 festivalde de filmi seçkiye alınan Çelik'e başarıları için İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu ile plaket verdi.

Yok sayamayız

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, öğrencilerin başarılarından gurur duyduklarını belirterek, "Ülkemizin ve dünyanın bir gerçeği olan göçmen sorununa öğrencimiz kısa filmiyle dikkatleri çekti. Bu gerçekliğe de festivallerde kayıt kalınmıyor ve ödüller kazanıyor. Öğrencimizin başarısından gurur duyuyoruz" dedi. Ecem Çelik de, Suriyelilerin en çok tercih ettiğini kentler arasında İzmir'in yer aldığını, Suriyelilerin yaşadıklarının yok sayılmaması gerektiğini vurguladı. Filmiyle 2020 yılını sonuna dek festivallerde yer almayı amaçladığını belirten Ecem, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "İzmir'de yaşıyorum. Suriyelilere karşı önyargılı ve öfkeliyiz. Onlar savaştan kaçan masum insanlar olarak değil, fırsatçı olarak görülebiliyor. Projemde bir göçmen sorunundan bahsetmeye yönelmem Suriyelilerden gerçek hikayelerini duymamla başladı. Suriyeliler sahip oldukları her şeyi kaybettiler. Suriyelilerin yaaadıklarını yok saymamalıyız" dedi.