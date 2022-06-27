KORONAVİRÜS YENİDEN HORTLADI!
KORONAVİRÜS YENİDEN HORTLADI!
0
USTA OYUNCU TÜRKİYE'DE
USTA OYUNCU TÜRKİYE'DE
0
FESTİVALDE TRİBÜN FACİASI!
FESTİVALDE TRİBÜN FACİASI!
0
İZMİR'DE YARALI DOMUZA TEDAVİ
İZMİR'DE YARALI DOMUZA TEDAVİ
0

İnsansız hava aracı ile tespit edilen 62 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Düvenli Koyu açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 62 kaçak göçmen yakalandı

İnsansız hava aracı ile tespit edilen 62 kaçak göçmen yakalandı
27 Haziran 2022 Pazartesi 12:35

İZMİR'in Urla ilçesinde, insansız hava aracı (İHA) ile yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 62 kaçak göçmen yakalandı.

Urla ilçesine bağlı Düvenli Koyu açıklarında, saat 01.00 sıralarında jandarmaya ait İHA ile bir grup düzensiz göçmenin, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştığı belirlendi. Bölgeye, Sahil Güvenlik botları ile deniz polisi ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin buradaki çalışmasında, organizatör oldukları değerlendirilen 3 kişi tespit edilirken, 1'i denize atlayarak kaçtı. Diğer organizatörler E.K. ve A.B. gözaltına alındı. Uyrukları Yemen ve Afrika ülkelerine ait toplam 62 düzensiz göçmen ise lastik botta yakalanarak karaya çıkartıldı. Temel ihtiyaçları karşılanan düzensiz göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Denize atlayarak kaçan üçüncü organizatörün takibine karada devam edildi. Çalışmada, K.İ. isimli şüphelinin yeri belirlenerek, İHA ile saat 07.00'ye kadar takip edildi. Şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göçmen #kaçak #izmir
Önceki Haber
Karaburun'da “Kırkım” şenliği
Sonraki Haber
 Bakanlıktan tatil planı yapanlara 'dolandırıcılık ve yanıltıcı indirim' uyarısı
İzmir'de ekmeğe zam kararı!
İzmir'de ekmeğe zam kararı!
0
Karaburun'da “Kırkım” şenliği
Karaburun'da “Kırkım” şenliği
0
Kayıp TIR şoföründen 130 gündür haber yok!
Kayıp TIR şoföründen 130 gündür haber yok!
0
İzmir'de yangına giden itfaiye aracı devrildi!
İzmir'de yangına giden itfaiye aracı devrildi!
0
İzmir'den Dubai'ye uçuşlar başladı
İzmir'den Dubai'ye uçuşlar başladı
0
Mera ve tarım arazilerine darbe
Mera ve tarım arazilerine darbe
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.