İntihar eden Rabia hemşirenin psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü

Çiğli'de, 7'nci kattaki evinin balkonundan atlayıp, intihar eden Rabia Ş.'nin (24) bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

İntihar eden Rabia hemşirenin psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü
28 Mart 2020 Cumartesi 10:08

Özel bir hastanede çalışan hemşire Rabia Ş., 24 Mart günü, Yakakent Mahallesi Çiğli-Koop 8087 Sokak'taki evlerinin balkonundan atladı. 7'nci kattan beton zemine düşen Rabia Ş., kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bekar olan Rabia Ş.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, Rabia Ş.'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle intihar ettiği ileri sürüldü.

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