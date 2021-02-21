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İntiharlara karşı bir dernek harekete geçti: Bizi arayın

Yaklaşık 1 yıldır işsiz olduğu için geçim sıkıntısı çeken müzisyen Mehmet Mert El'in intiharı gözleri bir kez daha sokak sanatçıları ve esnafına çevirdi. Şubat ayında sadece İzmir'de 2 müzisyenin canına kıydığını söyleyen İzmir Seyyar Esnaflar Derneği ve Seyyar Esnaf Meclisi Başkanı Evren Laçin, "Derneğimiz çatısında oluşturulacak Seyyar Esnaf ve Sokak Sanatçıları Acil Yardım Merkezi ile ihtiyaç sahiplerini yardımseverlerle buluşturacağız" dedi

İntiharlara karşı bir dernek harekete geçti: Bizi arayın
21 Şubat 2021 Pazar 13:55

Mart ayında 1 yılını tamamlayacak olan koronavirüs salgını nedeniyle esnaf zor günler yaşarken, özellikle sokak sanatçıları, müzisyenler ve seyyar satıcılar bu süreci çok daha ağır geçiriyor. Türkiye genelinde son bir yılda yaklaşık 100 müzisyen yaşamına son verdi. Geçtiğimiz gün İzmir'de perküsyon çalarak geçimini sağlayan 29 yaşındaki müzisyen Mehmet Mert El intihar etti. İzmir Seyyar Satıcılar Derneği  ve İzmir Seyyar Esnaflar Meclisi Başkanı Evren Laçin bu zor günleri atlatabilmek için birlik olunması gerektiğini söyledi.

"TEK ÇATIDA TOPLANALIM"

Esnaflarımız ve sanatkarlarımız intihar etmemesi için toplumsal dayanışmaya ihtiyaç bulunduğunu belirten Laçin, öncelikle İzmir olmak üzere ülke genelindeki  sokak sanatçıları ile sokak satıcılarının tek çatı altında toplanması gerektiğini vurguladı. Toplumun her gün işsizlik nedeniyle yaşanan bir intihar haberine uyandığını kaydeden Laçin, "Güvencesizlik, sahipsizlik mutsuzluğumuzu arttırıyor. Umutsuzluk ve artan işsizlikle birlikte gelen yoksulluk, hayatının baharındaki genç yetenekleri intihara sürüklüyor" dedi.

"BİNAMIZ DA SOFRAMIZ DA SİZE AÇIK"

İzmir'deki 10 bin sokak satıcısının İzmir Seyyar Satıcılar Derneği altında birleştiğini ifade eden Başkan Laçin, "Sokak esnafı ve sanatkarı olarak çatımız altındaki her bir sivil toplum örgütüyle İzmir Seyyar Esnaf Meclisi'nde sorunlarımıza çözüm aramaya başladık. Yaşanan bu talihsiz intihar sebebiyle tüm güvencesiz esnaflarımıza, sanatçılarımıza, pazarcımıza çağrımızı yineliyoruz; gelin bir olalım, birlik olalım. Sorunlarımız için elele verip azığı katık edelim. Konak Varyant'ta Fatih Camii bitişiğindeki İzmir Seyyar Esnaf Meclisi binamız, telefonlarımız, soframız tüm esnaf ve sanatçılarımıza açıktır" diye konuştu.

"ZORDA OLAN BENİ ARASIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, valiler ve belediye başkanlarına da çağrıda bulunan Laçin sözlerini şöyle tamamladı: "İntiharların önüne geçmek için lütfen biz seyyar esnaf ve sanatkarın sesine kulak verin; onların derdine elele çare üretelim. Derneğimize ve Meclisimize ulaşan ihtiyaç sahibi sokak satıcısı ve sanatçısı dostlarımıza 10 bin üyemiz ile elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya ve onları yaşama bağlı tutmaya yönelik Acil Yardım Merkezi'mizi devreye alacağız. Zor durumdaki sokak satıcısı ve sanatçılarımız beni 0531 582 57 49 nolu telefonumdan arayabilirler. Ayrıca ihtiyaç sahiplerimizi hayırseverlerimizle buluşturacağız, gıda yardımı için de belediyeler ve sivil toplum örgütleriyle görüşeceğiz."

Etiketler; #izmir #intihar #müzisyen intihar #seyyar esnaflar derneği #evren laçin
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