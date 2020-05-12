İpekböcekçiliği canlandırılıyor

Ödemiş Belediyesi, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak yürüttüğü 'Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi' çerçevesinde Gölcük Mahallesi, tırtıldan kozaya, kozadan ipeğe giden emek dolu yolculuğa ev sahipliği yapıyor.

İpek Evi’ndeki ipekböceği tırtıllarının tek besin maddesi olan dut yapraklarının sağlanması için gece-gündüz çalışma yapılıyor. Ödemiş Belediyesi, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün kadın üreticilere yönelik olarak hayata geçirdiği 'Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi' Gölcük (Zeytinlik) Mahallesi’nde sürüyor.

Dut yaprağı için yoğun mesai

Daha önce ipekböcekçiliği kursunu başarıyla tamamlayıp sertifikalarını alan Gölcüklü kadın üreticiler, Bursa Kozabirlik tarafından temin edilen larvaların tırtıla, tırtıldan da kozaya giden yolculuğu için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ödemiş Belediyesi tarafından tahsis edilen İpek Evi’nde gece-gündüz ipekböceği tırtılları için gerekli olan yetişme ve beslenme ortamını sağlayan kadın üreticileri İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi de yalnız bırakmıyor. Gönüllülerin de katılımıyla tırtılların tek besin maddesi olan dut yaprakları temin ediliyor. Kozaya dönüşme yolunda sayılı günlere girilirken Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş ve Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı da Gölcüklü kadın üreticileri ve dut yaprağı temininde görev alanları ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Çok heyecanlıyız

Biz de İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte besin ürünü dut yapraklarının temin edilmesini sağlıyoruz. Daha önce de belediyemizce tahsis edilen alanda dut bahçesi oluşturulması için çalışmamız olmuştu. Belediye çalışanlarımız ve gönüllülerimiz gece-gündüz burada yaprakları tek tek ayıklıyorlar. Zamana karşı bir yarış söz konusu. Tıpkı Gölcüklü kadınlarımız gibi biz de çok heyecanlıyız. Tırtıllar önce kozaya dönüşecek, ardından o kozalar ipek olarak en güzel şekilde değerlendirilecek. O günleri de hep birlikte paylaşmayı diliyoruz. Hem ipekböcekçiliğinde yeniden Ödemiş adının öne çıkması hem de kadınlarımızın üretimde ve ekonomide yer almaları adına güzel bir proje oldu. Şartlar ne olursa olsun üretimden kopmadan, topraklarımıza sahip çıkan üreticimizin yanındayız. Kurumlarımızla birlikte nerede ne ihtiyaç varsa ilgileniyoruz ve neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz" diye konuştu.