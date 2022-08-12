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İptal edilen Zeytinli Rock Festivali'ne Seferihisar talip oldu!

Seferihisar Belediyesi, Burhaniye Kaymakamlığı tarafından iptal edilen Zeytinli Rock Festivali’ne ev sahipliği yapmak istediğini duyurdu

İptal edilen Zeytinli Rock Festivali'ne Seferihisar talip oldu!
12 Ağustos 2022 Cuma 13:25

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı’nın 17-21 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan Zeytinli Rock Festivali’ni ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle iptal etmesine tepkiler büyürken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, festivalin ilçede yapılması için çağrıda bulundu.

Yetişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müzikseverleri ve geçleri Seferihisar’a davet etti: “Zeytinli Rock Festivali’nin ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle iptal edilmesi kabul edilemez. Festivale Seferihisar’da seve seve ev sahipliği yapmaya talibiz. Gençlerimiz ve Rock müzikseverleri böylesine değerli bir etkinlikten mahrum etmemek için elimizden geleni yapmaya hazırız.”

Festivali organize eden Milyon Yapım, avukatların yasak kararına itiraz edeceği duyurmuştu. Öte yandan Burhaniye Belediyesi’nin de festivalin alkolsüz alternatifi üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Etiketler; #seferihisar belediyesi #zeytinli rock festivali #festival #iptal
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