"İrtica söylemi FETÖ’ye yaradı"

Türk Silahlı Kuvvetler(TSK)’ine subay ve astsubay yetiştiren Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartlarında yapılan değişikliği değerlendiren Emekli İstihbarat Albay ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, eski yönetmelikte yer alan 'irticai faaliyetler' ifadesinin geçmişte FETÖ’nün örgütlenmesini kolaylaştırdığını ve yapılan değişiklikle yanlışın düzeltildiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Türk Silahlı Kuvvetler(TSK)’ine subay ve astsubay yetiştiren Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartlarında yapılan değişiklik kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Yönetmelikte Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartları arasında bulunan “irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak” hükmü yerine “terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplara üyelik, iltisak ya da irtibatı bulunmamak” şartı getirilmişti. Yapılan değişiklik muhalefet tarafından “irticai faaliyetlere yeşil ışık yakmak” olarak nitelendirilirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yapılan değişikliğin geçmiş dönemden alınan derslerle yönetmeliği daha etkin bir hale getirilmesi olarak değerlendirdi.

Devlete olan güven yıprandı

Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli İstihbarat Albay ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, “Bu yerinde bir değişiklik. ‘İrticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak’ hükmü muğlak, ucu açık ve herkesin kendine göre yorumlayacağı bir ifadedir. Yorum farkları nedeniyle bu hüküm TSK’da çok baş ağrıttı. Biz bu nedenle gönül kırdık. Anadolu kadının başının bağlı olması irticai faaliyet olarak değerlendirildi. Bu durum TSK’ya ve devlete olan güveni yıprattı. Kişiden kişiye değişen bu ifade daha somut ve net bir hale getirildi. ‘Terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplara üyelik, iltisak ya da irtibatı bulunmamak’ olarak değiştirilmesi doğru bir yorumlama. Bir taraf bu yorumlamayı kanun değişikliği olarak göstermeye çalışıyor. Bu olan idarenin kendi içinde yaptığı bir yönetmelik değişikliği, bir idari tedbirdir. Bir takım çevreler tarafından bahsedildiği gibi ‘irticanın önün açıldı’ ifadesi doğru değil” dedi.

İrtica söylemi FETÖ’nün önünü açtı



Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)’nün yıllarca TSK içinde farklı yorumlanan “irticai faaliyetler” ifadesini kullanarak örgütlendiğini ifade eden Başbuğ, “Kadınlarımızın başlarını bağlaması irtica değil. Bu kişinin yaşam biçimi, dinin emri. İrticai faaliyetlerden kasıt aslında rejimi değiştirmek, siyasi yapıyı ele geçirmek maksadıyla faaliyetlerde bulunmak. Kasıt buyken yıllarca bu farklı yerlere çekildi. FETÖ bunu çok iyi kullandı. Ben ilk göreve başladığımda başını bağlayanlar, yaşam şeklinde muhafazakar olanlar irticai faaliyetler kapsamına alınıyordu. FETÖ denilen sinsi yapılanma ise kendini gizleyerek yapılanıyordu. O dönemde yürütülen sözde irtica ile mücadele ve 28 Şubat’ta yapılanlarla ilgili ‘Birileri bize bu insanlarla uğraşmayı emrediyor, yönlendiriyor. Asıl büyük tehlike FETÖ’nün kendisi. Eğer gerçekten irtica ile mücadele edilecekse FETÖ ile mücadele edilmeli’ demiştim. FETÖ lideri o dönemde Amerikan’ın algı çalışmalarıyla tüm dünyada kırmızı halılarla karşılanan, devlet tarafından da inanılmaz destek verilen bir yapıydı. O gün benim söylediklerime gülüp geçildi. O gün sıralı amirlerime şu örneği vermiştim; uyuşturucu kaçakçıları büyük parti malı kaçırmak için küçük bir malı ihbar eder, polis küçük parti malla uğraşırken büyük malı kaçırır. FETÖ de böyle bir yapılanma. ‘Birileri bizi türbanla, başörtüsü ile uğraştırırken arka planda FETÖ yapılanıyor’ dedik haklı olduğumuz 15 Temmuz öncesinde çıktı. FETÖ bu ortamı çok iyi kullandı. Zaten bu ortam FETÖ kullansın diye bilerek yaratıldı. Şimdi o yanlış düzeltiliyor, yerine daha somut kavramlar getiriliyor. Yönetmelikle ilgili artık herhangi bir yoruma ihtiyaç kalmadı, direk gereği yapılabilecek” diye konuştu.

Değişiklik rahatsız etti



Yapılan değişikliğe ilişkin “İrticai faaliyetlerin önü açılıyor” söylemlerinin maksatlı ve FETÖ söylemi olduğuna dikkat çeken Başbuğ, “Bu değişiklik TSK’nın ve devletin itibarını düzeltiyor. Silahlı kuvvetler halkıyla, devletiyle barışık bir hale geliyor. Muhafazakar insanlar sabırlıdır, inanç sahibidir. Geçmişte yapılanlarla ilişkin küsmediler, yapılanların kişisel hatalar olduğunu bildiler. Kuruma değil şahsa fatura etti. Bugün bu yanlıştan dönülerek zihinlerdeki kırgınlıkların ve bundan sonra yapılacak hataların önüne geçiliyor. Bu kurumun gücüne güç katacak bir çıkış. Zaten bu böyle olduğu içinde bir takım odaklar rahatsızlık içinde” şeklinde konuştu.

Operasyonlar biterse korkun

FETÖ’ye yönelik operasyonların hala devam ettiğini de vurgulayan Başbuğ, “FETÖ denilen yapı Fethullah Gülen denilen alçağın kuracağı bir yapı değil. Bu profesyonel istihbarat teşkilatları tarafından bir coğrafyayı ele geçirmek için kurulmuş bir yapı. Bu coğrafya İslam ve Türk dünyası. Böyle bir yapı üç-dört yılda ortadan kalkmaz. Amerika, İsrail ve Avrupa’daki diğer emperyalist devletlerin tek bir planla yola çıkacağını hayal etmek akılla alay etmek olur. Bunların b,c planı muhakkak var. Cumhurbaşkanı’nın satır aralarında kaybolan, dikkat çeken bir cümlesi var. Bu cümle; ‘Kolay değil, 40-50 yıllık bir pisliği temizliyoruz.’ Bu olayı Atatürk’ün ölümünden bu yana devam eden bir oyunun parçası olarak okumak gerekir. Devlet bu gözle okuduğu için bir dantel misali bu yapıyı çözmek ve tasfiye etmek için uğraşıyor. Eğer hala operasyon yapılıyorsa süreç sağlıklı işliyor demektir. Operasyonlar biterse korkun. Bana göre ilerleyen günlerde hayretle karşılayacağımız kimliklerin ortaya çıkacağı operasyonlar olacaktır” ifadelerini kullandı.