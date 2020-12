İş birliğinin öneminin farkında olmalıyız

Ege Üniversitesi Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) Mükemmeliyet Merkezi öncülüğünde hazırlanan, ERASMUS+ Yükseköğretim Programı 2020 Yılı Ana Eylem 2 – Stratejik Ortaklıklar başlığı altında Türkiye'den desteklenen "ERASMUS + Projesi CONNECT4PLM Başlangıç Toplantısı" gerçekleştirildi

Programının açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bugün dünya birçok zorlukla karşı karşıyadır. Eğitim ve araştırmada iyileştirmeler sağlamak için sürdürülebilirlik gündemini ele almamız gerekiyor. Dünya çapındaki bilim adamları ve mühendislerle birlikte, daha iyi eğitim programları oluşturmaktan ve bilginin uygulanması yoluyla toplum için etkili araştırmalar yapmaktan sorumluyuz" diye konuştu.

Disiplinlerarası ve uluslararası işbirliğinin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Farklı ülkelerden ve sektörlerden profesyoneller arasında işbirliğini teşvik etmemiz gerekiyor. İşbirlikçi eğitim; yeni programların, farklı üniversitelerden aktörler arasındaki etkileşimlere dayalı olarak aşamalı biçimde inşa edilmesi olarak tanımlanabilir. Farklı kültür, hedef, bilgi birikimine sahip akademisyenler arasında entegrasyonu sağlamak ve her bir aktörün aynı amaca, yani yeni bir programın geliştirilmesine katılımını sağlamak ana hedeflerden biridir. Bu entegrasyon, hedef odaklı bir kararlılıkla böyle bir programa katılarak yapılabilir. Bizim durumumuzda hedef, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetiminde internet tabanlı disiplinler arası bir Yüksek Lisans programı oluşturmaktır. Mühendislik eğitiminde uluslararası işbirliği, bilgi alışverişini kolaylaştırır ve insan yaşamının sürdürülebilirliğini desteklemek için teknolojik uygulamaları teşvik eder. Ayrıca bu uluslararası proje, Ege Üniversitesi'nin dünya çapında bir araştırma üniversitesi olma vizyonuna ve misyonuna ulaşmasına yönelik önemli bir çabadır. Hepinize bu ilgi çekici projede bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Başarılı bir toplantı ve faydalı çıktılar diliyorum" dedi.

"En yüksek hibe ile desteklenen proje"

Ege Üniversitesi Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) Mükemmeliyet Merkezi öncülüğünde hazırlanan proje, ERASMUS+ Yükseköğretim Programı 2020 Yılı Ana Eylem 2 – Stratejik Ortaklıklar başlığı altında Türkiye'den desteklenen 19 projeden birisi. Avrupa Birliği Başkanlığı başkanlığına sunulan 141 adet başvurudan, desteklenmeye karar verilen 19 adet projenin içinde yer alan Ege Üniversitesinin ortağı olduğu proje, 308,070 avro (yaklaşık olarak 3 milyon TL) hibe ile en yüksek hibe ile desteklenen proje oldu. Pandemi döneminde tüm ülkelerde yüz yüze eğitim olanaklarının çok azaldığı bir dönemde, PLM konusunda uzaktan eğitim olanağı ve birçok ülkeyle çift diploma verme avantajı sağlayabilecek proje, farklı disiplinlerden, konularında uzman bir ekip ile yürütülüyor. Proje Yürütücülüğünü Ege Üniversitesi'nin (PLM Mükemmeliyet Merkezi) yaptığı "E-Learning Content Creation For Interdisciplinary Master Of Science Programme In Product Lifecycle Management (PLM) Within European Communities" başlıklı projede; Almanya'dan Kaiserslautern Teknik Üniversitesi ve Bochum Ruhr Üniversitesi, Avusturya'dan Viyana Teknik Üniversitesi, İspanya'dan Valencia Politeknik Üniversitesi, ülkemizin önemli sanayi kuruluşları olan BMC ve VESTEL firmaları da projenin partnerleri olarak yer alıyor.