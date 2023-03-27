İş insanı Kemal Zorlu, İzmir'de ebediyete uğurlandı

İzmir’in tanınmış iş insanı ve spor adamı Kemal Zorlu ebediyete uğurlandı. Zorlu’yu son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.

FATİH ÖZKILINÇ/İzmir’in tanınmış isimlerinden iş insanı ve spor adamı Kemal Zorlu ebediyete uğurlandı. Geçtiğimiz günlerde yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede, 73 yaşında hayatını kaybeden Zorlu’yu son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Zorlu için bugün öğle namazına müteakip, Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, iş, spor ve siyaset dünyasından isimlerle yüzlerce seveni yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Zorlu’nun naaşı Pınarbaşı Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

KEMAL ZORLU KİMDİR?

Kemal Zorlu, Altay’da uzun yıllar başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Zorlu, Futbol Federasyonu’nda Profesyonel Şube Sorumlusu olarak çalışan ve kentin birçok sivil toplum kuruluşunda yer aldı. Zorlu, Egeplast ve Ege Yıldız Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanıydı.