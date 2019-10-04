İş insanlarını 10 milyon lira dolandıran 9 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonda, 'yatırım danışmanlığı şirketi' adı altında, yurt dışından düşük faizli kredi temin edeceklerini söyledikleri 11 sanayici ve iş insanını yaklaşık 10 milyon TL dolandıran 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, aynı yöntemle Pakistan, Ürdün, Kuveyt, İran ve Cezayir'de de birçok iş insanını dolandırdıkları ortaya çıktı.

İzmir merkezli olarak İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 'yatırım danışmanlık şirketi' adıyla İzmir'deki iş insanlarına sigorta ve kredi hizmeti verdiklerini söyleyen 9 kişi, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla salı günü gözaltına alındı. İzmir'de faaliyet gösteren 11 sanayici ve iş insanını yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları belirtilen şüphelilerin evlerinde yapılan arama yapıldı. Aramalarda ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 şarjör, sahte polis kimlik kartı, sahte kimlik ve 'dolandırıcılık' suçuna ilişkin delil niteliğinde olduğu belirtilen evrak ele geçirildi.

Topladıkları parayı KKTC'deki şirkete aktarmışlar

Şüphelilerin, sigorta ödemeleri ve yurt dışından kredi vaadi ile İzmir'deki iş insanlarından topladıkları paraları, KKTC'de faaliyet gösteren holdinge aktardıkları tespit edildi. Yasa dışı işlem hareketleri, MASAK raporuyla da saptandı. Ayrıca bu kişilerin, aynı yöntemle Pakistan, Ürdün, Kuveyt, İran ve Cezayir'de de birçok iş insanını dolandırdıkları belirlendi.Gözaltındaki şüphelilerin, 'nitelikli dolandırıcılık', 'özel belgede sahtecilik' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



