İş makinesi çalan şüpheli yakalandı

Kemalpaşa'da, iş makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İş makinesi çalan şüpheli yakalandı
02 Ocak 2020 Perşembe 13:10

Olay, 21 Aralık 2018 tarihinde Yiğitler Mahallesi baraj inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, C.K.'ye ait 200 bin TL değerindeki iş makinesi, 35 AR 9475 plakalı vinçle çalındı. C.K.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını izledi ve vincin A.Ö.'ye ait olduğunu tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


 


 


 


Kaynak: DHA
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