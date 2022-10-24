İş yerinde öldürülen Hülya toprağa verildi, kocası aranıyor!

İzmir'in Bornova ilçesindeki iş yerinde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Y.'nin (52), cenazesi toprağa verildi. Cinayet şüphelisi, Hülya Şellavcı Y.'nin 6 ay önce evlendiği boşanma aşamasındaki Kaffar Y.'yi (59) arama çalışmaları sürüyor. Hülya Şellavcı Y.'nin damadı Ensar Aktürk, Kaffar Y.'nin daha önce Almanya'da baltayla eşini öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezası aldığını söyledi

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde meydana geldi. Ayakkabı nakış atölyesi sahibi Hülya Şellavcı Y.'ye ulaşamayan yakınları, kendisine ait iş yerine gitti. Yakınları, Hülya Şellavcı Y.'yi kanlar içerisinde hareketsiz bulunca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hülya Şellavcı Y.'nin tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Hülya Şellavcı Y.'nin cesedi, yapılan inceleme sonrası, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin cinayet şüphelisi olarak Hülya Şellavcı Y.'nin boşanma davası açtığı, ikinci eşi Kaffar Y.'yi aradığı, henüz bulunamadığı bildirildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Hülya Şellavcı Y.'nin kendisi gibi 2 çocuğu olan Kaffar Y. ile 6 ay önce evlendiği, bir süredir ayrı yaşayan çiftin boşanma aşamasında olduğu bildirildi. Hülya Şellavcı Y.'nin tehdit edildiği gerekçesiyle hakkında 4 kez suç duyurusunda bulunduğu Kaffar Y. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hülya Şellavcı Y. için bugün öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Hülya Şellavcı Y.'nin oğlu Bartu Uthan, kızı Buse Aktürk ve damadı Ensar Aktürk'ün yanı sıra çok sayıda akrabası katıldı. Şellavcı'nın gözü yaşlı oğlu ve kızının, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Hülya Şellavcı Y.'nin cenazesi, namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından, Paşaköprü Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede Bartu Uthan ile kardeşi Buse Aktürk, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

EŞİNİ BALTAYLA ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN YARGILANMIŞ

Gözyaşlarını tutamayan Hülya Şellavcı Y.’nin damadı Ensar Aktürk, olayla ilgili ihmal olduğunu öne sürerek, "Katil henüz yakalanamadı, kaçıyor. Görenlere, duyanlara ihtiyacımız var. Herkesin yardımını bekliyoruz. Bizler de tehdit altındayız, evimizde kalamıyoruz. Görevini yapmayanlar, ihmal edenler var. Elimizden geleni yaptık korumak için ama bize kimse yardımcı olmadı. Hala yeterince arama yaptıklarını düşünmüyorum, hala polise biz bir şeyleri hatırlatıp baskı yapmaya çalışıyoruz. Sadece damadı olarak değil, avukatı olarak da çok uğraştım ama faydalı olamadım. Bu şahsın sabıkası var. Almanya'da, eski eşini baltayla öldürmeye teşebbüsten yargılanmış, 7 yıl yatmış. Bu adam bir psikopat. Ama savcılar, bunlara bakmadılar" diye konuştu.