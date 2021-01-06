İş yerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıs gözaltına alındı

Ödemiş'de tekel bayiinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iş yeri sahibi S.Ç, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada tüfek ve 1 kilo esrar ele geçirildi.

İş yerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıs gözaltına alındı
06 Ocak 2021 Çarşamba 09:33

Narkotik Şube Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir tekel bayiinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından teke bayiine baskın yaptı. Tekel bayii sahibi S.Ç. gözaltına alınırken, iş yeri ve evinde yapılan aramada ise 1 kilo esrar, 1 ucu kesilmiş tüfek ve 20 satışa hazır fişek uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler; #izmir #uyuşturucu ticareti #ödemiş
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