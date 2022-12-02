İşaret fişeği ile yaralanan taraftardan güzel haber geldi

İzmir'deki Göztepe-Altay derbisinde Altay taraftarı Furkan Ersanlı'nın fırlattığı işaret fişeği, Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olmuştu. Olay sonrası ağır yaralanan Çakır yoğun bakıma kaldırıldı. Çakır'ın sağlık durumu ile ilgili güzel haberi ise İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger verdi



İzmir’de Göztepe ile Altay arasında oynanan olaylı derbide işaret fişeğinin yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Mehmet Çakır’ın yoğun bakımdan çıktı. İzmir Valisi Selim Köşger’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "9 Eylül Tıp Fakültesi Hst. Başhekimi Caner Çavdar’dan az önce müjdeli haberi aldım; olaylı maçta yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır evladımız yoğun bakımdan çıktı, tedavisi normal şekilde devam edecek. Durumu çok iyi. Estetik dahil tüm tedavileri tamamlanacak. Geçmiş olsun" dedi.