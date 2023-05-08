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İşçi servis otobüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde işçi servis otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Çağan Hür (23), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

İşçi servis otobüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:49

Kaza, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Caddesi İŞKUR binası önünde meydana geldi. Çiğli'den Karşıyaka yönüne seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 35 S 02244 plakalı işçi servis otobüsü, karşı yönden gelen ve dönüş yapmak isteyen Çağan Hür idaresindeki 35 BMY 175 motosiklet ile çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten savrulan sürücüsü metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekibi yol güvenliğini sağlarken, sağlık görevlileri ise Çağan Hür'e müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Çağan Hür, ambulansla İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hür, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası Hür'ün motosikleti çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. İşçi servis otobüsünün sürücüsü M.K. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir
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