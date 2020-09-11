Ödemiş’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri Kurtuluş Savaşı günlerini anlatan bir panelle son buldu. “İşgalden Milli Egemenliğe" başlıklı sunumuyla kurtuluş mücadelesinin kahramanlarını anlatan Tarihçi-yazar Ahmet Gürel, “Unutmayalım, değerlerimize sahip çıkalım” dedi.

Ödemiş’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Milleti’nin Kurtuluş Mücadelesi panel ile ele alındı. Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen paneli Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş ile Ödemişliler ilgiyle izledi. Eğitimci-yazar Selim Şahan’ın moderatörlüğündeki panelde Tarihçi-yazar Ahmet Gürel, idam fermanıyla Anadolu’yu adım adım dolaşıp Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatan Büyük Önder Atatürk, İzmir’in işgali sırasında Hasan Tahsin’in eşsiz kahramanlığı, Ödemiş’te Hacı İlyası Tepelerinde sergilenen örgütlü halk direnişiyle Kuvayı Milliye’nin doğuşu gibi birçok konuda önemli anekdotlar paylaştı.

İzmir’in işgali sırasında sıktığı ilk kurşun ile tarihe geçen Gazeteci Hasan Tahsin’in mezarının İzmir’de olmadığını hatırlatan Ahmet Gürel, “Hasan Tahsin olarak tanıdığımız Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Osman Nevres’in cansız bedeninin parçalanarak saksı içerisinde İstanbul’a götürüldüğü rivayet ediliyor. İşgalcilerin ‘Zito Venizelos’ diye bağırmasını istediği halde bağırmayıp direnen Albay Süleyman Fethi Bey, 22 yerinden süngüyle yaralanıyor. Daha sonra şehit oluyor. İzmir’in işgalinin ilk gününde İzmir ve çevresinde 5 bin Türk şehit ediliyor. O günleri unutmamak lazım” dedi.

Unutturmayacağız

Panelde asla unutulmaması gerekenlerin paylaşıldığını kaydeden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Bugün burada tarihi günler konuşuldu. Masal anlatılmadı, hikaye anlatılmadı. Tarihi bilgi ve belgelere dayalı anılar paylaşıldı. Kimisi bunu yok saydı, ‘Kurtuluş Savaşı hiç olmamıştır’ diyenler, Şehitlikler gösterildiğinde ‘Bunlar sonradan yapılmış’ diyebilecek kadar tarihini yok sayan veya kabul etmeyenler de olabiliyor. Ama asıl gerçek tarihine, toprağına, insanına bağlı gün geldiğinde onlar canlarını veren insanları unutmamak ve unutturmamaktır. Bu etkinliklerin de özü budur. Unutmadık unutturmayacağız. Değerli konuğumuz Ahmet Gürel’i ve bu önemli etkinlikte emeği geçenleri kutluyorum. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah ve dava arkadaşlarını, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.