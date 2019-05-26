İşi garanti kurs

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın 'Pastacılık ve Fırıncılık' kursu sektörde adeta marka oldu. Butik pasta yapımından tatlıya, unlu mamullerden böreğe kadar hem pratik hem de teorik eğitim alarak kurstan mezun olanlar sektörün aranan elemanı haline geldi. 2 yılda 545 kişinin usta yardımcısı olarak mezun olduğu kurs sayesinde iş sahibi olanların oranı yüzde 60'ı geçerken, evinde internet üzerinden satış yapanlar da her geçen gün artıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmirlilerin mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Meslek Fabrikası'nda 75 branşta açtığı kurslara talep her geçen gün artıyor. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilen kursiyerler iş dünyasında aranan eleman oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası'nda açılan öyle bir kurs var ki; iki yıldır hem kadınların hem de erkeklerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Pastacılık ve fırıncılık kursundan mezun olanların sayısı iki yılda 545'e ulaşırken, mezun olur olmaz işe yerleşenlerin oranı da yüzde 60'ı geçti. Usta yardımcısı olarak başladıkları işte kısa sürede pasta ustası olanlar arasında ünlü pastanelerde çalışanlar da var.

Kursta verilen eğitimler

4 ay boyunca haftada üç gün 8 saat eğitim gören kursiyerler butik pasta, yaş pasta, kuru pasta, börek, poğaça, açma, baklava yapmayı öğreniyor. Müşteri ile iletişim, hijyen eğitimi de alan kursiyerler mezun olduktan sonra ya kendi işyerlerini açıyor ya da ünlü pastanelerde usta yardımcısı olarak çalışmaya başlıyor.

Yoğun talep var

Kursa devam eden 96 öğrencilerinin bulunduğunu, mezun olanların direkt iş bulduğunu söyleyen eğitimci ve aynı zamanda Pastacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Latif Aslan, "Çocuğu olan kadınların bir bölümü de evinden internet üzerinden satış yapıyor. Pastacılar, fırıncılar, otel işletmecileri bizden eleman talep ediyor. Piyasada 20 – 25 bin TL civarında olan bu eğitimi İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile ücretsiz veriyoruz. İzmir'de pastanelerin ve fırınların ihtiyaç duyduğu bütün elemanlar buradan yetişiyor" diye konuştu.