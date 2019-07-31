Işıkkent kurban kesimine hazır

Bornova Belediyesi, Işıkkent'te kurduğu modern kurban satış ve kesim alanı ile tüm İzmir'e hizmet veriyor. Hem besicilerin hem de kurbanlık alacak yurttaşların rahatı için gerekli tüm önlemlerin alındığı alana ücretsiz servisler de konuldu. Bir diğer önemli hizmet ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Kesim Konteyneri olacak.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen besiciler, barınma ve satışlarını Bornova Belediyesi'nin Işıkkent'te kurduğu Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda gerçekleştiriyor. Su, aydınlatma, tuvalet, duş gibi imkanların hijyenik koşullarda sunulduğu alanda, içerisinde yemekhane ve büfenin bulunduğu sosyal hizmet çadırı da kuruldu. 10 dönümü küçükbaş, 25 dönümü büyükbaş kurbanlıklar için olmak üzere toplam 35 dönümlük araziye kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı, 24 saat boyunca Bornova Belediyesi güvenlik görevlilerinin kontrolü altında tutuluyor. Alanda ayrıca Bornova Belediyesi ücretsiz veteriner hizmeti de veriyor.

Ücretsiz servis

Vatandaşların Kurban Satış ve Kesim Alanı'na rahatlıkla ulaşabilmeleri için ise Cuma gününden itibaren ücretsiz servis hizmeti başlayacak. Hükümet Konağı önünden ve Işıkkent'teki alandan karşılıklı olarak hareket edecek servisler Arefe Günü akşamına kadar devam edecek. İki ayrı güzergahı kullanacak olan servisler Hükümet Konağı önünden 09.00, 11.00, 13.00, 15.00 saatlerinde hareket edecek. Servislerin Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kalkış saatleri ise 10.00, 12.00, 14.00 ve 16.00.

Kesim ve poşetleme hizmeti

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi alana Kurban kesim konteyneri getirecek. Böylece dileyen vatandaşlar kurbanlarını daha hijyenik koşullarda ve profesyonel bir şekilde kestirme imkanına sahip olacak. Kurban Kesim Konteyneri'nde aynı zamanda kesilen kurbanlıkların poşetlenmesi de yapılabilecek.

En uygun şartlar

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, hem besicilerin hem de yurttaşların sağlıklı koşullarda alışverişlerini yapabilmeleri için tüm düzenlemeleri yaptıklarını söyledi. Başkan İduğ, "Kurban alışverişi ve kesimi sırasında sorun yaşanmaması için başta hijyen olmak üzere en uygun şartları oluşturduk" dedi. n Müge Yunt