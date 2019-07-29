Işılay Saygın son yolculuğuna yuvasından uğurlandı

Türkiye’nin ilk kadın bakanlarından ve eski Buca Belediye Başkanı Işılay Saygın için belediye binası önünde tören düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç ve belediye personeli Saygın’ı karanfillerle uğurladı. Törende konuşan Başkan Kılıç, “Işılay Saygın Türkiye ve Buca tarihine adını ışıl ışıl harflerle yazdırmıştır” dedi.

Türkiye’nin ilk kadın Çevre Bakanı ve ilk kadın Turizm Bakanı Işılay Saygın sonsuzluğa uğurlanıyor.

Saygın için ilk olarak İzmir Valiliği tarafından hazırlanan resmî törenin ardından 1973 – 1980 yılları arasında önemli hizmetlerde bulunduğu Buca Belediyesi’nde özel bir tören gerçekleştirildi.

Buca’nın sembol isimlerinden olan Işılay Saygın’ın naaşı, Buca Belediyesi Hizmet Binası önüne getirildi. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç ve belediye personeli tarafından karşılanan cenaze aracına kırmızı karanfiller bırakılarak dualar okundu.

Saygın’ın naaşı sevdası Buca sokaklarından geçerek öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı için Muradiye Camii’ne götürüldü.

Adını 'Işıl Işıl' harflerle yazdırdı

Saygın için yapılan törenin ardından Başkan Kılıç şöyle konuştu: “Bugün başta Bucamız olmak üzere Türkiye için çok önemli bir kişiyi, ülkemizin siyasi tarihinde önemli görevler almış bir bürokratı, okuttuğu, annelik yaptığı binlerce çocuğun annesini; sayın büyüğümüz Işılay Saygın hanımefendiyi sonsuzluğa uğurluyoruz. Buca ve Buca Belediyesi’nin sayın bakanımız için ayrı bir yeri olmuştur. Biz de o sevdayla Buca için çalışmaya devam edeceğiz. Işılay Saygın başarılarıyla, arkasında bıraktığı birbirinden değerli evlatlarıyla, verdiği kadın mücadelesiyle Türkiye ve Buca tarihine adını ‘ışıl ışıl’ harflerle yazdırmıştır. Kendisinin aziz hatırasının önünde saygıyla eğiliyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun, yıldızlar içinde uyusun.”