İşler, 'İş Zekası'  ile hızlanacak

Belediye iş ve süreçlerinin dijital dünyaya aktarılarak daha hızlı ve verimli şekilde işlemesini hedefleyen Bornova Belediyesi’nde İş Zekası Uygulaması’na geçiliyor. Uygulama sayesinde yatırım ve hizmetler istatistiki veriler ışığında hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Bütçenin nasıl kullanıldığı detayları ile görülürken şeffaflık sağlanacak ve kurumsal hafıza oluşturulacak.

Kurumsal hafıza

Bornova Belediyesi’ne tam anlamıyla kurumsal bir yapı kazandırmak istediklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İş Zekası ile işlerin hızlanacağına ve her harcamanın şeffaf bir şekilde ortaya konulacağına dikkat çekti. Kamu kaynaklarının bir kuruşunun hesabının verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan İduğ, “Hizmet ve çalışmalarda dijitalleşme günümüzde özellikle daha çok önem kazandı. Hedefimiz anlık veri alışverişinin sağlanması, süreçlerin dijital ortamdan yönetilmesi, mümkün olan işlerin ve tahsilatların internet üzerinden gerçekleştirilmesi. Bu uygulama sayesinde kurumsal hafıza da oluşturacağız. Geçmişe dönük bütün harcamalar şeffaf bir şekilde görülebilecek. İş Zekası ile tüm bu alanlar için önemli bir adım atıyoruz” diye konuştu.

Anında analiz

Özel bir yazılım olan İş Zekası programı farklı verileri bir araya getiriyor. Her müdürlüğün belediye otomasyonu üzerinden sisteme girdiği veriler sürekli yenileniyor ve anında rapor haline getiriliyor. Personel giderlerinden satın almalara, yatırımdan hizmetlere tüm harcama kalemleri canlı olarak görülüyor ve güncelleniyor. Belediyenin bütçesi dışında ilçenin demografik yapısına ilişkin bilgilerinde yer alacağı program sayesinde, hangi bölgeye ne yatırım yapılması gerektiği, hangi hizmetlere ihtiyaç duyulduğu kısa sürede tespit edilebiliyor. Böylece daha hızlı karar verilip, gerekli çalışmaya başlanabiliyor. Yönetim, her türlü rapora isteği an ulaşıyor, belirlenen hedeflerde sapma olduğunda hemen uyarılıyor. Vatandaştan gelen taleplere nasıl karşılık verilmiş, ne kadarı gerçekleştirilmiş detaylı bir şekilde görülebiliyor. Yapay zeka sayesinde iş gücü azalıyor. Zamandan tasarruf ediliyor ve karar verme süresi hızlanıyor. Büyük şirketlerin kullandığı yazılımın, karar almada %90’ları bulan etkiye sahip olduğu ifade ediliyor.