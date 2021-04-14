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İstanbul'da indirilen pankartı Gaziemir Belediyesi astı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun hazırlayarak İstanbul’da bir binaya astığı, daha sonra kimliği belirsiz kişiler tarafından indirilen “Ölmek İstemiyorum” pankartı Gaziemir Belediyesi Hizmet Binasına asıldı. Platform sözcüleri, Başkan Halil Arda’ya teşekkür etti

İstanbul'da indirilen pankartı Gaziemir Belediyesi astı
14 Nisan 2021 Çarşamba 10:20

Gaziemir Belediyesi, erkek şiddetine uğrayan bir kadının “Ölmek istemiyorum” feryadını içeren şikâyet dilekçesinin pankart haline getirilerek İstanbul Zincirlikuyu'da bir binaya asılmasının ardından indirilmesi üzerine harekete geçti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını protesto etmek için pankart haline getirerek bir binaya astığı şikâyet dilekçesinin bir örneği de Gaziemir Belediyesinin binasına asıldı. 15mx10m büyüklüğündeki dev pankartta, şiddet gören kadınının savcılığa yaptığı başvurunun detaylarına yer verildi.

 

İstanbul Sözleşmesi’nin feshi şiddetin önünü açtı

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için kadınlara yönelik projeler yaşama geçirdiklerini ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun belediye başkanlarına yaptığı çağrı üzerine harekete geçtiklerini söyledi. İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin kadına yönelik şiddetin önünü açtığının altını çizen Başkan Halil Arda, “Kadınlara karşı şiddet ve kadın cinayetleri artarak devam ediyor. Bir günde 8 kadının öldürüldüğü oluyor. İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi doğru bir karar değildir. Yasalar korumuyor artık kadınları. Kadınlar şiddet görüyor, taciz ve tecavüze uğruyor. Türkiye’de 2020 yılında 300 kadın öldürüldü. 171 kadının ise ölümü şüpheli. 2021 yılının ilk aylarında 116 kadın öldürüldü. Maalesef çok defa dile getirmemize rağmen kadınlar öldürülüyor. Şiddet gören bir kadının savcılığa verdiği dilekçeyi, kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve kadınlara destek olmak için afiş haline getirerek belediye binamıza astık. Biz kadınların bir anlamda sesi olmak, şiddete dur demek ve kadınların çığlığını bir kez daha halkımızın dikkatine sunmak istedik” diye konuştu.

Platformdan Başkan Arda’ya teşekkür

Dev pankartın belediye binasına asılmasının ardından, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu yetkilileri, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya desteği nedeniyle teşekkür etti. Platform sözcüleri, verdikleri mücadeleye destek veren Başkan Arda'ya sosyal medyadan yaptıkları, “Ölmek istemiyorum' diyen kadınların sesini her yerde duyurmaya devam ediyoruz. Dev dilekçemizi asarak mücadelemizde yanımızda olan Gaziemir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Halil Arda’ya teşekkür ederiz. Görünmez kılmak istediğiniz kadın mücadelesi sesini duyurmaya devam edecek" açıklamasıyla teşekkür etti.

Etiketler; #gaziemir belediyesi #kadın cinayetleri #ölmek istemiyorum
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